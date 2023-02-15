Нефть запуталась в дисконтах

Российская нефть продается намного дороже официальных котировок. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, изучив таможенную статистику. Из нее следует, что фактически сырье покупают почти за $80 за баррель, хотя международные агентства сообщали о цене ниже $50. На эту же цифру ориентируется российский Минфин при оценке налоговых поступлений и иных доходов бюджета. Впрочем, аналитики с трудом верят, что скидки могли быть настолько малы. С ними беседовал Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Похоже, что никто, кроме самих нефтяников, не знает, сколько на самом деле стоит российское сырье. Котировки агентства Argus власти считают нерепрезентативными, и многие эксперты соглашаются: вероятно, реальные дисконты меньше, но главный вопрос — насколько?

Выводы Goldman Sachs удивительны: исходя из таможенных данных, в декабре покупатели платили за нефть из России около $78, при том что эталонная Brent торговалась в районе $83. Это значит, что скидки были крайне малы и в разы меньше того, что показывали международные агентства, и на что ориентировался Минфин при расчете налогов.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков с трудом объясняет, откуда взялись такие данные:

«Непонятно, как получен график. Возможно, здесь влияют сделки, которые заключались на долгосрочной основе, плюс это не стоимость Urals, а все-таки цена потребителей вообще российской нефти. Другие сорта продаются существенно дороже. Все-таки график вызывает вопросы.

Цена здесь действительно очень высокая, а дисконты слишком незначительные. Возможно, если не вычитать стоимость перевозки, то есть не включать в дисконт танкеры, то действительно получится $10».

Если агентство Reuters верно интерпретирует данные Goldman Sachs, это значит, что нефтяники могли получить впечатляющую прибыль. При этом основные налоги в бюджет они платили на основании показателей Argus — как будто баррель нефти стоил меньше $50. Получается, Минфин, планируя вручную установить дисконты и сделать вид, что цена Urals на самом деле выше, прав?

Возможно, но лишь отчасти, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Вероятно, нефть и правда дороже котировок международных агентств, но не так сильно, как показывает Goldman Sachs, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Это просто данные, они взяли их в таможне Китая и Индии, разбили на объемы и посчитали среднюю цену. Получается, что трейдеры называют более низкую стоимость бочки, а таможенная статистика показывает более высокую.

Думаю, причина в разной методологии. Одни учитывают какие-то факторы, например, перевозка, страховане, а другие не учитывают. Может быть, истина где-то посередине. Часть каких-то денег достается посредникам, еще что-то уходит на доставку и страхование, но часть все равно остается, например, каким-то российским каким-то структурам в большей степени, чем это показывали ценовые агентства, тот же самый Argus».

Но где находится та самая середина? И на чьи показатели опираться? По данным Argus, скидка на нефть из России — больше $30, по данным S&P Global Platz — меньше $20. Минфин, кажется, опасается дать точную оценку и с апреля хочет установить максимальный размер дисконта в $34.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев полагает, что реальные скидки примерно на $10 меньше, чем показывают международные агентства:

«Я думаю, что действительно покупатели из Азии приобретают Urals по более высоким ценам, чем котируются международными агентствами, потому что они, возможно, все-таки в большей степени ориентируются на стоимость топлива из альтернативных источников из стран Ближнего Востока и АТР. Я думаю, что зазор между фактической ценой и стоимостью, которую мы видим в котировочных бюллетенях, может достигать $7-$10».

Изменение системы налогообложения для нефти даст бюджету дополнительные 600 млрд руб., подсчитали в Минфине. Поможет ли это собрать запланированные 8 трлн руб. в 2023 году, в ведомстве не уточнили.

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