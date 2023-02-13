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Коммерсантъ FM
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ЕС ожидает цену за баррель нефти Brent на уровне $84,8 в 2023 году

Евросоюз ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent в текущем году составит $84,8 за баррель, следует из зимнего прогноза (.pdf) Еврокомиссии. Осенью ЕС ожидал Brent на уровне $85 за баррель в 2023 году.

Согласно отчету, ЕС прогнозирует, что в 2024 году цена за баррель нефти марки Brent составит $79,9, осенью ее стоимость в 2024 году оценивалась в $78. В зимнем прогнозе говорится, что эмбарго на морские поставки сырой нефти в ЕС, а также установленный потолок цен не привели к дополнительной напряженности на международном рынке сырой нефти.

Аналитики Еврокомиссии считают, что вступившее в силу 5 февраля эмбарго на нефтепродукты из России и потолок цен не приведут в краткосрочной перспективе к ожидавшемуся некоторыми аналитиками дефициту дизельного топлива в ЕС. Дефицита удастся избежать благодаря всплеску импорта в конце 2022 года и высокий уровень складских запасов, отмечается в прогнозе.

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). В начале января стоимость Brent снижалась, после чего мировые цены на нефть перешли к росту. В Bank of America прогнозировали, что стоимость нефти Brent в 2023 году вырастет в среднем до $100 за баррель.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. После этого стоимость апрельских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже выросла на 2,5% почти до $87 за бочку. По состоянию на сегодня, 13 февраля, цена апрельского фьючерса вновь снижается на 1,32% и составляет $85,2 за баррель.

Подробнее о том, как решение России снизить добычу нефти отразится на мировых рынках, читайте в материале «Ъ FM» «Нефтяные маневры».

Эрдни Кагалтынов

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