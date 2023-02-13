Дисконты отрегулируются вручную

Власти все же придумали, как получать больше доходов от нефти и газа и решить проблему больших дисконтов. Правительство установит максимальное значение скидок вручную, но сделает это постепенно. Поправки должны рассмотреть в Госдуме 13 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для расчета налогов на компании котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. В апреле он будет на уровне $34, в мае — $31, а уже с июля — $25 за баррель. В Минфине считают, что текущие цены Urals, которые рассчитывает агентство Argus, не отражают реальную ситуацию. Бюджет рассчитывался при стоимости нефти в $70, а данные Argus за январь едва превышают отметку в $49 за баррель.

Прежде источники “Ъ” сообщали, что власти планируют ограничить максимальный размер дисконта $20. Так что итоговый законопроект менее неприятен для нефтяных компаний, хотя и полной справедливости добиться не получится, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Есть два пути. Первый — РФ может резко обвалить добычу нефти, вручную устанавливать дисконты и даже запретить компаниям продавать сырье по цене ниже какого-либо уровня. Но из-за этого могут рухнуть все попытки компаний по налаживанию экспорта в текущих сложных условиях. Поэтому намного проще ввести механизм, который устанавливал бы индикативную цену для расчета налогов.

Берется индикатив, и дальше компания крутится, как хочет. То есть кто-то дает большие дисконты, а, значит, меньше зарабатывает. Кто-то умудрился уменьшить скидку и наладить отношения с какими-то не западными перевозчиками или сам уже стал владельцем страховщиков, транспортных компаний, трейдеров. Думаю, все это является временным компромиссом, который продержится несколько месяцев. Потом придется еще что-то придумывать в зависимости от обстоятельств.

Насколько справедливы такие директивные дисконты? Справедливости для всех точно не получится. Интересы нефтяных компаний отдельно, интересы бюджета тоже. Российское правительство в лице Андрея Белоусова, например, говорит, что нам нужно 250 млрд руб., чтобы дополнительно собрать windfall tax. А пару лет назад называлась сумма в 400 млрд руб. Это даже не столько вопрос точного расчета, он, скорее, имеет временное действие».

Фактически нефтяным компаниям дается время, чтобы договориться с покупателями Urals о снижении дисконта, пишет “Ъ”. Иначе им придется платить больше налогов в казну. Как повлияют на доходы бюджета такие планы властей? Подсчетами с “Ъ FM” поделился экономист Bloomberg Economics Александр Исаков:

«В 2023 году нефтегазовые доходы должны были составить примерно 8,9 трлн руб. По моим подсчетам, учитывая среднюю стоимость нефти в $50 за баррель с коррекцией на падение доходов от экспорта газа, мы должны были собрать порядка 7 трлн руб. Какая компенсация получится за счет снижения этого дисконта? Думаю, не более 500 млрд руб. за оставшиеся практически полгода. То есть по-настоящему новые правила начнут влиять лишь в мае. То есть можно получить около 7,5 трлн руб.

Нельзя исключать, что нефтяная отрасль добровольно или не очень в этом году может подвергнуться каким-то изъятиям, дополнительному повышению налогов. Однако похоже, что Минфин хочет придерживаться более систематических мер. При этом эффект от иных способов изъятия, конечно, будет ниже роста нефтегазовых доходов. Контролируя размер дисконта, мы вычитаем его из той прибыли, которую принесут инвесторам добывающие нефтяные компании. С одной стороны, мы получим более высокие НДПИ, с другой, налог на прибыль сократится, как и дивиденды от "Роснефти"».

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. После этого нефть подорожала. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже выросла на 2,5% — почти до $87 долларов за бочку. В ОПЕК+ между тем сообщили, что не будут в свою очередь увеличивать добычу нефти, несмотря на обратное решение России.

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Даниил Бабкин