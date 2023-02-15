WP: США отслеживали сбитый китайский аэростат с его запуска на Хайнане

Американские военные почти неделю следили за китайским разведывательным аэростатом, сбитым в начале феврале. Военные проследили его маршрут с момента запуска с базы на китайском острове Хайнань. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации WP, аэростат выровнялся по траектории полета, которая, как предполагают в разведке США, проходила над территорией США Гуама в западной части Тихого океана. В какой-то момент аэростат неожиданно развернулся на север, после чего оказался над Аляской, вошел в воздушное пространство Канады и континентальной части США.

По словам источников WP, сейчас в США изучают вероятность того, что аэростат мог оказаться в США случайно. Как отмечает газета, из-за этого аэростат могли сбить по ошибке.

В начале февраля США сообщили об обнаружении разведывательного аэростата Китая, 4 февраля его сбили. В Китае утверждали, что это был метеозонд. После в небе над США были обнаружены и сбиты еще несколько летательных аппаратов. В Пентагоне говорили, что стали тщательнее наблюдать за небом США на высотах, где были обнаружены эти объекты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайский шар залетел в Капитолий».

Олеся Павленко