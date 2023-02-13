В Пентагоне рассказали, почему выросло число найденных летательных объектов в небе США

Помощник министра обороны США по Западному полушарию Мелисса Далтон заявила, что Пентагон стал более внимательно следить за воздушным пространством США на высотах, на которых на прошлой неделе сбили китайский разведывательный аэростат. По ее словам, из-за этого число обнаруживаемых объектов выросло.

«В свете появления воздушного шара КНР, который мы сбили в субботу неделю назад, мы более внимательно следим за нашим воздушным пространством на данных высотах, в том числе мы усилили слежение с помощью радаров, что отчасти объясняет увеличение числа объектов, которые мы обнаружили на этой неделе»,— сказала Мелисса Далтон журналистам (цитата по ТАСС).

По ее словам, Пентагон не смог опознать все сбитые на прошлой неделе летающие объекты. В результате ведомство приняло решение сбить их по соображениям предосторожности.

В последнее время в небе над США и Канадой были сбиты несколько вторгшихся в их воздушное пространство объектов. Как минимум один из сбитых объектов принадлежал Китаю. Последний объект был сбит в ночь на 13 февраля над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Олеся Павленко