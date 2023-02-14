Китайский шар залетел в Капитолий

Американские военные в среду проведут для полного состава Сената секретный брифинг об угрозах национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг сбитого 4 февраля китайского аэростата. Перед этим Палата представителей одобрила проект резолюции, обвиняющей президента Джо Байдена в нерешительности, а Пекин — в попытках «обмануть мировое сообщество». Республиканцы усиливают давление на Белый дом и Пентагон, считая их объяснения неудовлетворительными. Педалирующие «китайскую угрозу» оппоненты президента уже готовятся сделать ее темой избирательной кампании 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner, Reuters Фото: Tom Brenner, Reuters

Намеченный на 15 февраля секретный брифинг по Китаю для верхней палаты Конгресса США планировался еще до инцидента с летательным аппаратом КНР. Однако тема китайского «шара-шпиона» настолько накалила страсти, что в ходе подготовки к встрече с сенаторами Пентагон был вынужден уделить главное внимание безопасности воздушного пространства США. «На засекреченном брифинге для всех сенаторов Министерство обороны проинформирует нас о том, как военные США противостоят Китаю, и предоставит последние сведения относительно разведывательного воздушного шара»,— сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер

Фото: J. Scott Applewhite / AP Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Выступая одним из решительных сторонников президента, сенатор Шумер отверг обвинения в медлительности главы Белого дома, отдавшего приказ сбить китайский аэростат только через пять дней после начала его полета над США. Однако мнение господина Шумера не разделяют многие законодатели. Подтверждением этого стал принятый Палатой представителей Конгресса США проект резолюции, которую палата, контролируемая республиканцами, одобрила единогласно.

Резолюция обвиняет Пекин в попытках «обмануть мировое сообщество» заявлениями о гражданском характере китайского аэростата и требует от президента принять «незамедлительные и решительные» меры, чтобы не допустить новых попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами.

«Вместо того чтобы предпринять решительные действия до того, как подконтрольный Компартии Китая аэростат вторгнется в наше небо, президент Байден выждал несколько дней и позволил ему пересечь почти всю континентальную часть страны. Это неприемлемо. Китаю нельзя позволять отправлять аппараты для наблюдения над территорией США у наших самых секретных военных баз»,— негодовал лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис

Фото: Mariam Zuhaib / AP Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис

Фото: Mariam Zuhaib / AP

До запланированного на эту среду общения со всеми членами Сената американские военные выступили на слушаниях в комитетах верхней палаты Конгресса, убеждая законодателей, что ситуация находится под контролем Пентагона. «По мере того как мы узнаем больше об этих аэростатах, об их глобальной активности, оцениваем возможности аэростатов по сбору информации, в том числе благодаря собранным обломкам, мы будем оценивать нашу общую позицию и стратегический подход»,— заявила в комитете по ассигнованиям Сената помощник министра обороны по Западному полушарию Мелисса Далтон.

Дополнительные разъяснения дал выступивший на слушаниях в том же сенатском комитете директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс. «При рассмотрении возможных вариантов угроза сбора Китаем разведывательной информации была оценена на уровне от низкого до умеренного. Угроза для людей на земле была оценена на уровне от умеренного до значительного. Поскольку риски для людей перевесили риски, связанные с возможной утерей разведданных, была дана рекомендация сбить аэростат над зоной, где можно было бы свести к минимуму угрозу гражданам США»,— сообщил представитель Пентагона.

Тем не менее, несмотря на разъяснения Пентагона, группа сенаторов-республиканцев направила обращение министру обороны США Ллойду Остину, требуя предоставить дополнительную информацию о ситуации вокруг летательных аппаратов, нарушающих воздушное пространство США. Ссылаясь на текст обращения, подписанного членами Республиканской партии из комитета по вооруженным силам и комитета по разведке Сената, газета The Wall Street Journal перечисляет их главные требования. В частности, сенаторы хотят знать, почему военные и разведка не были готовы к нарушению китайским аэростатом воздушного пространства США, учитывая, что подобные инциденты случались ранее. Кроме того, сенаторов интересуют подробности предыдущих случаев нарушения воздушного пространства США китайскими аэростатами и причины, по которым военные о них молчали.

На фоне усиливающегося давления республиканцев президент Байден призывает не преувеличивать китайскую угрозу. В интервью американскому телеканалу Telemundo в пятницу глава Белого дома сообщил, что не видит в этом инциденте серьезной угрозы национальной безопасности США. «В любом случае это не серьезное нарушение»,— убеждал Джо Байден. По его словам, лично он хотел, чтобы шар был сбит «как можно скорее», но в разведке и Пентагоне опасались, что это может привести к большому ущербу на земле.

«Это же была гигантская штука. Что бы случилось, если бы он упал на школу или в сельской местности?» — задал вопрос президент США.

Уже в этот понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сделал несколько примирительных заявлений в адрес Китая, которые прозвучали явным диссонансом с антикитайской риторикой республиканцев. Комментируя ситуацию со сбитым аэростатом, Джон Кирби призвал «не понимать это так, будто все контакты между Соединенными Штатами и Китаем прерваны, будто Пекин и Вашингтон не разговаривают». «У нас там по-прежнему есть посольство. Благодаря ведомству госсекретаря у нас все еще есть возможность общаться с китайскими должностными лицами высокого ранга»,— продолжал Джон Кирби. По его словам, нынешняя ситуация, «безусловно, не помогает нам двигаться вперед так, как мы хотим», но стороны ведут переговоры по инциденту с аэростатом на дипломатическом и других уровнях. «К сожалению, китайские военные не заинтересованы в общении с министром обороны Остином, но пути для взаимодействия все еще существуют. Как говорил президент, сейчас самое время сохранить хотя бы некоторые из этих каналов связи, чтобы мы могли избежать просчетов»,— резюмировал господин Кирби.

В ситуации, когда Белый дом и его республиканские оппоненты расходятся все дальше в оценке «китайской угрозы», эта тема стремительно превращается в долгоиграющий сюжет американской политики. Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, ряд политиков-республиканцев уже воспользовались инцидентами с аэростатами, чтобы получить финансирование для своей предвыборной кампании в 2024 году. По данным агентства, представители Конгресса США направили как минимум 11 писем, в которых просят выделить средства на избирательную кампанию в преддверии президентских выборов, ссылаясь на инциденты в воздушном пространстве США, и называют президента Байдена «самым некомпетентным главнокомандующим».

«Это вторжение. Китаю нельзя доверять»,— написал будущим спонсорам республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер. Его однопартиец от штата Висконсин Рон Джонсон также направил письмо потенциальным донорам о «таинственном воздушном шаре-шпионе, который все еще летает над Америкой» и попросил их оплатить его предвыборную кампанию.

Сергей Строкань