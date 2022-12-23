Боксеров выводят из боя

Противостояние между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией бокса (IBA) вышло на новый уровень. МОК, ранее лишь допускавший IBA к проведению олимпийских боксерских соревнований, пригрозил вовсе исключить дисциплину, присутствующую в расписании Олимпиад с 1904 года, из программы Игр начиная уже с 2024 года. Поводом послужило подписание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв, нового спонсорского контракта с «Газпромом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет пригрозил исключить бокс из программы Игр. Причем в МОК готовы пойти на столь радикальный шаг уже в 2024 году, когда состоится парижская Олимпиада. Отметим, что бокс впервые попал в программу Олимпиад в 1904 году. С тех пор, если не считать перерыва на Игры-1912 в Стокгольме (тогдашнее шведское законодательство запрещало боксерские поединки), бокс из расписания Олимпиад не выпадал. Добавим также, что, несмотря на давний конфликт МОК и IBA, до реальных угроз лишения бокса олимпийского статуса ранее не доходило. Да, в Токио-2020 IBA была отстранена от проведения боксерского турнира. Он был организован самим МОК. Да, статус бокса как олимпийского вида спорта все еще не подтвержден в предварительной программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Но что касается 2024 года, то МОК ранее намеревался вновь провести соревнования боксеров самостоятельно. Речи об исключении бокса не было

В заявлении МОК перечисляется ряд причин, которые могут подвигнуть руководящую олимпийскую структуру к радикальным шагам. Ключевая из них — присутствие «Газпрома» в качестве ключевого спонсора IBA.

IBA уже несколько лет пребывает в кризисе. Собственно, на его волне в 2019 году МОК и отозвал признание IBA. Федерация испытывала сложности и с управлением, и с финансами: долги IBA в какой-то момент превышали $15 млн. Однако в 2020 году, после того как структуру возглавил Умар Кремлёв, ситуация стала выправляться. В частности, был решен вопрос с долгами. Случилось это после того, как спонсором IBA стал «Газпром», контракт с которым обеспечил IBA доходы на сумму около $50 млн за два года. В начале декабря на конгрессе IBA было решено, что соглашение с «Газпромом» должно быть продлено.

«Недавний конгресс IBA показал, что ассоциация не заинтересована в защите интересов бокса и боксеров, а думает только о собственной власти,— говорится в заявлении МОК.— Дискуссии о том, чтобы оставить бокс вне Игр, не могут трактоваться двояко».

В МОК отметили, что в действиях IBA «нет стремления понять реальные проблемы бокса», и добавили, что «продление контракта с "Газпромом" только усиливает поводы для беспокойства, которые МОК высказывает с 2019 года».

В МОК пояснили, что пролонгация соглашения с российским газовым гигантом приведет к тому, что «IBA по-прежнему будет зависеть от компании, контролируемой российским правительством». А также напомнили о том, что IBA фактически проигнорировала недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS), постановившего, что голландец Борис ван дер Фёрст, в мае пытавшийся составить Умару Кремлёву конкуренцию на выборах президента IBA, был отстранен от участия в них незаконно. Ведь, несмотря на вердикт CAS, конгресс IBA подавляющим большинством голосов высказался против проведения новых выборов, таким образом выдав колоссальный кредит доверия господину Кремлёву. «МОК будет обязан принять во внимание все обстоятельства, которые могут после последних событий привести к исключению бокса из программы Олимпиады-2024»,— говорится в заявлении МОК.

Похоже, однако, шансов на то, что МОК и IBA уладят разногласия, немного. Ведь две недели назад на конгрессе IBA Умар Кремлёв заявил, обращаясь к МОК: «Перестаньте диктовать нам условия, не учите нас жизни». Глава IBA пояснил также, что возглавляемая им федерация уже и так сделала все, что просил МОК, и больше не будет мириться с вмешательством в ее дела извне.

Александр Петров