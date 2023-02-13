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Коммерсантъ FM
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Байден распорядился проанализировать последствия обнаружения неопознанных объектов

Президент США Джо Байден поручил межведомственной группе изучить «политические импликации» в связи с обнаружением неопознанных объектов в небе над Америкой, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Власти считают, что они представляют риски для безопасности. Вместе с тем господин Кирби считает, что американцам не нужно «беспокоиться об инопланетянах» в связи с обнаружением этих объектов.

«Президент через своего советника по национальной безопасности сегодня распорядился межведомственной группе изучить более широкие политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности»,— сказал господин Кирби на брифинге, который транслировался в YouTube-канале Белого дома.

В США и Канаде с начала февраля было сбито четыре воздушных объекта. Известно только что один из них — китайский аэростат. Классифицировать остальные пока не удалось. В связи с этим глава североамериканского командования ПВО генерал США Глен ван Херк не стал исключать вероятность внеземного происхождения объектов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее заявила, что США не видят признаков инопланетян или внеземной активности в связи с этими инцидентами.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

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