Американский генерал не исключил внеземное происхождение трех сбитых воздушных объектов

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал США Глен ван Херк не стал исключать вероятность внеземного происхождения сбитых объектов в небе над Северной Америкой. Он отметил, что военные не просто так называют уничтоженные устройства именно объектами, и не стал определять их как аэростаты.

«Я предоставлю разведке и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю»,— сказал генерал на брифинге (цитата по Reuters).

Глен ван Херк также не стал объяснять, как объекты оставались в воздухе. Он предположил, что внутри конструкции может быть газ или двигательная установка.

Член Палаты представителе от Мичигана Джек Бергман ранее сообщил, что над озером Гурон был сбит объект восьмиугольной формы. Он рассказал об этом телеканалу Fox News.

Сбитый 12 февраля объект над озером Гурон стал четвертым уничтоженным устройством в воздушном пространстве Северной Америки с начала февраля. Известно только, что первый объект был китайским аэростатом. Принадлежность других устройств и их виды пока не определены. Американским военным пока не удалось извлечь обломки на Аляске — там был сбит второй воздушный объект.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Леонид Уварчев