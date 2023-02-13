США не видят признаков инопланетной активности в случае со сбитыми неопознанными объектами

Белый дом заявил, что нет никаких признаков пришельцев или внеземной активности после серии сбитых неопознанных объектов над воздушным пространством Северной Америки. В пятницу был сбит один, на выходных — два.

«Я знаю, что были вопросы и опасения по этому поводу, но опять же нет никаких признаков инопланетян или внеземной активности в связи с этими недавно сбитыми объектами»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (цитата по Reuters).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карин Жан-Пьер

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Карин Жан-Пьер

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Днем ранее главу Северного командования ВС США генерала Глена Ванхерка спросили во время брифинга, были ли исключены пришельцы или внеземные цивилизации в связи с инцидентами с неопознанными объектами. «Я ничего не исключал. На данный момент мы продолжаем оценивать каждую неизвестную угрозу или потенциальные угрозы, которые приближаются к Северной Америке, пытаясь идентифицировать их»,— ответил генерал (цитата по AFP).

Военный самолет США сбил китайский аэростат, который подозревали в шпионаже, 4 февраля, в последующие дни были сбиты три неопознанных объекта. В пятницу — над Аляской, в субботу — над Канадой и в воскресенье над озером Гурон.

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Мария Федотова