Канада рекомендовала своим гражданам покинуть Белоруссию

Канадский МИД выпустил информационное предупреждение, касающееся поездок граждан в Белоруссию. Министерство посоветовало туда не ездить, в том числе из-за конфликта России и Украины, а если гражданин находится в Белоруссии, то он должен ее покинуть.

МИД напомнил, что в Белоруссии нет канадского государственного учреждения, а возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Белоруссии крайне ограничены.

«Избегайте любых поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной… Если вы находитесь в Белоруссии, вам следует уехать коммерческим путем»,— говорится в сообщении МИДа.

Ранее сегодня, 13 февраля, Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Кроме того, посольство США в России призвало своих граждан срочно покинуть страну «из-за риска неправомерных задержаний и новой волны мобилизации».

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Мария Федотова