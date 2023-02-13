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Коммерсантъ FM
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Посольство США снова призвало американцев покинуть Россию

Гражданам США не следует ездить в Россию из-за «непредсказуемых последствий» ее «полномасштабного вторжения на Украину», говорится в предупреждении американского посольства. Тем, кто уже находится в России, дипмиссия советует срочно уехать «из-за риска неправомерных задержаний» и новой волны мобилизации.

По данным посольства США, американцев в России могут задержать госслужбы, а возможности диппредставительства США в стране сильно ограничены. «Россия может отказать в признании двойного гражданства США, лишить доступа к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать на военную службу»,— сказано на сайте посольства.

В дипмиссии сказали, что «есть сообщения о нехватке наличных в России» и напомнили, что возможности перевода средств из США «крайне ограничены из-за санкций». Также посольство отметило, что граждане США должны избегать любых «политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников служб безопасности на этих мероприятиях.

Посольство США рекомендовало американцам немедленно покинуть Россию в сентябре 2022 года на фоне частичной мобилизации, которая продлилась с 21 сентября по 31 октября. В Кремле неоднократно утверждали, что второй волны мобилизации не будет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Пеков уверяет, что эту тему «искусственно будируют».

Лаура Кеффер

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