МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан немедленно покинуть Белоруссию на фоне продолжающегося вооруженного конфликта России и Украины, а также закрытого белорусского воздушного пространства. Любые поездки граждан Франции в Белоруссию строго не рекомендованы, добавили в МИДе.

«Французов в Белоруссии приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией. В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны оформить выездную визу в службах МВД Республики Беларусь»,— говорится в сообщении на сайте министерства. В МИДе также напомнили, что границы с Литвой и Латвией остаются открытыми, а в Польшу можно попасть только через пункт пропуска «Брест»—«Тересполь».

Ранее сегодня, 13 февраля, посольство США в России призвало своих граждан срочно покинуть страну «из-за риска неправомерных задержаний» и новой волны мобилизации. В ведомстве также заявили, что гражданам США не следует посещать РФ из-за «непредсказуемых последствий» ее «полномасштабного вторжения на Украину».

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о создании объединенной группировки войск на белорусской территории. В Кремле говорили, что Владимир Путин не будет принуждать Белоруссию к участию в военной операции. В администрации США заявили, что признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии не наблюдается. На Украине начали возводить укрепления в Ровенской области, граничащей с Белоруссией.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов