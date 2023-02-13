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Коммерсантъ FM
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Глава «Роскосмоса» рассказал о деталях повреждения корабля «Союз МС-22»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, как расследуются две нештатные ситуации, которые за последние месяцы произошли на Международной космической станции (МКС). Речь идет об утечке теплоносителя из системы терморегулирования в кораблях «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21».

«Результат у них один и тот же — охлаждающая жидкость испарилась, а проще — вылетела в космос, и нарушился режим терморегуляции, что может повлиять на обеспечение безопасности полета космонавтов»,— сообщил господин Борисов. Была создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты, хотя результат у обеих нештатных ситуаций одинаков, причины могут быть разными.

Повреждения внешней обшивки «Союза 22» удалось сфотографировать. «Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования»,— отметил глава госкорпорации.

В случае с «Прогрессом 21» фотографии сделать пока не удалось. «Если это нарушение действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором»,— рассказал Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что безопасности экипажа ничего не угрожает, а нештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля «Прогресс 22», все люки были уже задраены.

Пока не завершится изучение обстоятельств, запуск корабля «Союз 23» в беспилотном режиме отложен до первой декады марта этого года.

В декабре на «Союзе МС-22» случилась разгерметизация контура наружного радиатора, 11 февраля произошла разгерметизация на грузовом корабле «Прогресс МС-21».

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Мария Федотова

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