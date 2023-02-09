Десятый пакет готовится к презентации

Евросоюз все же направит замороженные российские активы Украине. Десятый пакет санкций будет представлен в ближайшие дни, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что в него попадет еще больше российских «военных, пропагандистов и высокопоставленных лиц». Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров из России более чем на €10 млрд.

Президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что считает использование замороженных активов законным для восстановления Украины. Но все же речь идет не о конфискации, говорит спецсоветник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«В ЕС нет правового механизма для конфискации заблокированных активов. Сама идея санкций заключается в том, что они временные. И если причины, которые послужили основанием для введения ограничений, отпадут, то все вернется на круги своя.

Не так давно юристы на уровне Евросовета выдали заключение о том, что конфисковать не получится, но они предлагают механизм похожий на вклад в банке, когда часть заблокированных средств переходит в определенный фонд. Эти средства инвестируются, а заработанный процент фонд и переводит на восстановление Украины.

Но если санкции снимаются, все деньги надо будет вернуть. Практика санкций такова, что заблокированные финансы лежат не просто так, а возвращаются с процентами. На уровне ЕС говорят, что это самый чистый механизм. Но мы не знаем, может быть, в итоге, как и хотели еще год назад, они примут директиву, и появится правовое основание для конфискации».

В восьмом пакете санкций ЕС ограничил российский экспорт на €7 млрд, запретив еще больше поставок стальной продукции и импорт бумаги, сигарет, пластмасс, косметики и ювелирных элементов. Девятый пакет не коснулся поставок из России, а в десятом планируется ограничения экспорта на €10 млрд. Какие отрасли могут пострадать из-за новых санкций?

“Ъ FM” обсудил это с профессором Высшей школы экономики, научным сотрудником ИМЭМО РАН Алексеем Портанским:

«Самая значительная статья, оставшаяся незаблокированной — это удобрения. Но сомневаюсь, что эта отрасль пострадает, так как удобрения очень нужны. Частично, наверное, остаются металлы, алюминий. США недавно грозились ввести пошлины в 200%, но так и не ввели.

Европа — важный рынок для российского алюминия. По нефти и нефтепродуктам, наоборот, были сделаны исключения. Вряд ли они договорятся окончательно заблокировать все сырье. Есть еще уран, но некоторый страны, например, Франция очень сильно зависит в этом вопросе от российских поставок. Переориентация для Парижа — это болезненный процесс. Во Франции на атомных станциях производится 70% всей энергии, поэтому, как мы уже не раз наблюдали, некоторые страны будут возражать».

Между тем «группа семи» обсуждает введение вторичных санкций против Китая, Ирана и Северной Кореи. По данным Bloomberg, решение могут принять уже 24 февраля — к годовщине военных действий. Так члены G7 хотят помешать этим странам помогать России в обходе уже принятых ограничений. Условия и список компаний, которых это затронет, пока не уточняются.

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