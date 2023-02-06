Эмбарго отыграется на рубле

Евросоюз отказался от российских нефтепродуктов и ввел потолок цен на них для третьих стран. Москва поставляла в Европу больше трети от своего экспорта дизеля, мазута и нафты. При этом от санкций против сырой нефти Россия потеряла $8 млрд в январе, заявили в Международном энергетическом агентстве. Речь идет о разнице между доходами в первый месяц 2023 года к аналогичному периоду 2021-го. Такие потери объясняются высокими скидками на российское сырье. Однако объем поставок остается стабильным. Ударит ли эмбарго на нефтепродукты по России еще сильнее? Как это повлияет на рубль? И что будет с ценами на дизель и бензин внутри страны? Разбирался Даниил Бабкин.

Оценить последствия санкций против дизеля, мазута и нафты сложнее, чем в случае с сырой нефтью. Например, одни аналитики говорят, что переориентировать объемы нефтепродуктов в Азию так же успешно не получится, ведь Индия сама активно перерабатывает сырье, а дополнительные поставки ей не нужны.

Другие отмечают, что рынок нефтепродуктов в плане потребителей более конкурентный, и если большие объемы сырой нефти необходимы в основном Китаю и Индии, то на дизель и мазут покупатели найдутся по всему миру. По прогнозу Bloomberg, Россия сможет перенаправить из Европы только половину экспорта. На рубль это повлияет негативно, но не критически, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков:

«На начало февраля Россия экспортировала в ЕС примерно 0,6 млн баррелей нефтепродуктов в день. Мы ждем, что половину из этих объемов удастся перебросить сразу, вторую, возможно, добыча потеряет.

Это будет стоить примерно $8 млрд экспортных доходов в пересчете на год. И такой шок должен ослабить рубль примерно до 71,5 руб. за доллар к концу первого квартала».

В 2022 году нефтегазовые доходы России были довольно высоки, увеличившись на 28%. Но эмбарго на нефть и ценовой потолок заработали только в декабре, на нефтепродукты — 5 февраля. И вот уже второй месяц реальный заработок бюджета от нефти и газа меньше базового прогноза Минфина. Прогноза, по которому страна к концу 2023 года должна собрать 8 трлн руб. Чтобы восполнить дефицит, Центробанк в январе продал юани на 55 млрд руб., а в феврале продаст на 160 млрд руб.

Но вопреки распространенному мнению, такие операции если и поддержат рубль, то очень незначительно, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал», экс-советник министра экономического развития Евгений Надоршин: «Те объемы интервенций, которые проводит ЦБ, несопоставимо меньше, чем то, что превращается в спрос на иностранную валюту. Волатильность, конечно, немного сдержат. Но если смотреть на январь, то по итогам месяца уже возник дефицит в 3 трлн руб. И сколько интервенций-то провели? 50 млрд руб. с лишним, то есть по три с копейками в день. О чем, вообще, разговор? Судя по прогнозу по итогам 2022 года, не исключаю, что основная часть удешевления в базовом варианте до 80 и более руб. за доллар произойдет в первом квартале».

Насколько успешно удастся перенаправить нефтепродукты в другие страны, вопрос дискуссионный. Есть мнение, что переработку в России придется сократить, зато поставки сырой нефти увеличатся. Но что будет с внутренним рынком нефтепродуктов, ценами на дизель, мазут, бензин? Вероятно, предложение вырастет, но вопреки экономической теории, цены не упадут, считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:

«Не думаю, что это будет выливаться в значимые ценовые развороты в рознице. За последние 20 лет налоговое законодательство и регуляторные требования слишком часто меняются. Участников рынка приучили к тому, что наиболее правильный способ себя вести в таких условиях — просто-напросто индексировать цены в рознице на уровень инфляции, не больше. При этом никто не торопится ничего снижать, потому что если сделать это сейчас, потом можно просто не подняться на необходимую величину, когда ситуация начнет меняться».

Возвращаясь к доходам бюджета, точный прогноз по потерям России в 2023 году из-за эмбарго на нефть и нефтепродукты сделать невозможно. Хотя бы потому, что власти намерены изменить налогообложение, отвязавшись от Urals, и не исключено, что когда это произойдет, поступления в бюджет повысятся. Но и это задача, которую за пару месяцев не решить, считают эксперты.

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