Bloomberg: некоторые члены ЕС выступили против включения новых банков в десятый пакет санкций против России

В рамках десятого пакета санкций Евросоюз (ЕС) намерен запретить экспорт ряда технологий и компонентов, которые используются в российском оружии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Еврокомиссия (ЕК) также может предложить включить в санкционный список еще несколько банков. Однако против этого выступают ряд стран, утверждают собеседники агентства. О каких странах речь, неизвестно.

Источники Politico сообщали, что новые ограничения могут затронуть четыре банка, включая Альфа-банк.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что новые меры также будут включать блокировку российского экспорта на €10 млрд. Ожидается, что санкции примут к годовщине начала российской военной операции на Украине — 24 февраля.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер