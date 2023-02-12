Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воздушное пространство над озером Мичиган ненадолго закрывали из-за деятельности Пентагона

Федеральное авиационное управление США ненадолго закрывало воздушное пространство над озером Мичиган на границе с Канадой. Как сообщило ведомство агентству AFP, это было необходимо для «поддержки деятельности министерства обороны».

Не уточняется, о какой деятельности Пентагона идет речь. Сейчас воздушное пространство снова открыто.

Авиарегулятор США принимал аналогичное решение ранее 12 февраля: было частично закрыто воздушное пространство над штатом Монтана на границе с Канадой. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки объясняло, что обнаружило «аномалию на радаре», но проверка не выявила никаких подозрительных объектов. Незадолго до этого самолеты США и Канады поднимались в небо для уничтожения неопознанного объекта на северо-западе Канады.

В США и Канаде были сбиты уже три вторгшихся в их воздушное пространство объекта. В США были уничтожены два аэростата, как минимум один из которых принадлежал Китаю. Оттава не уточняла, какой и чей объект был сбит над территорией Канады. По информации СМИ, речь также может идти об аэростате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...