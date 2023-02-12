Воздушное пространство над озером Мичиган ненадолго закрывали из-за деятельности Пентагона

Федеральное авиационное управление США ненадолго закрывало воздушное пространство над озером Мичиган на границе с Канадой. Как сообщило ведомство агентству AFP, это было необходимо для «поддержки деятельности министерства обороны».

Не уточняется, о какой деятельности Пентагона идет речь. Сейчас воздушное пространство снова открыто.

Авиарегулятор США принимал аналогичное решение ранее 12 февраля: было частично закрыто воздушное пространство над штатом Монтана на границе с Канадой. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки объясняло, что обнаружило «аномалию на радаре», но проверка не выявила никаких подозрительных объектов. Незадолго до этого самолеты США и Канады поднимались в небо для уничтожения неопознанного объекта на северо-западе Канады.

В США и Канаде были сбиты уже три вторгшихся в их воздушное пространство объекта. В США были уничтожены два аэростата, как минимум один из которых принадлежал Китаю. Оттава не уточняла, какой и чей объект был сбит над территорией Канады. По информации СМИ, речь также может идти об аэростате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Леонид Уварчев