Заведомо ложные размышления

В российских социальных сетях в последние недели появилось множество ботов с фальшивыми предсказаниями покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника. В партии говорят, что никакого дневника господин Жириновский не вел, хотя его настоящие прогнозы либерал-демократы активно используют в агитации. Ссылки из постов с «предсказаниями» ведут в закрытые Telegram-каналы, рассказывающие о специальной военной операции (СВО) на Украине и деятельности ЧВК «Вагнер». Эксперты разошлись во мнениях о том, пойдет ли ЛДПР на пользу такой пиар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жириновский умер, но предсказания от его имени живут

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Владимир Жириновский умер, но предсказания от его имени живут

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Как сообщила “Ъ” депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), в ее Telegram-канал приходит много сообщений о «пророчествах Владимира Жириновского». «Там говорится, что он хранил в сейфе специальный дневник, куда записывал свои прогнозы, которые теперь сбываются,— рассказала депутат.— Интересно, что эти сообщения актуализируют под повестку. То есть сейчас, например, одна из самых обсуждаемых новостей — землетрясения в Турции и Сирии. Последние два дня сотни комментариев под моими постами от разных ботов, что об этом тоже якобы предупреждал уважаемый мной политик. Такого масштаба рассылки еще не было за то время, что веду канал. Хочу отметить, что очень уважаю Владимира Вольфовича и ценю его несомненный вклад. Просто удивлена такой активностью».

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ), который тоже ведет свой канал, также неоднократно встречал «предсказания Владимира Жириновского» не только в Telegram, но и в других соцсетях. При этом он напомнил “Ъ”, что к теме пророческого дара покойного политика регулярно обращаются его коллеги из ЛДПР, зачастую используя в Госдуме отведенное для выступлений время на то, чтобы «показать какой-нибудь фильм про Жириновского, привести какую-нибудь его цитату». Отметим, что использование «обширной доказательной базы успешных прогнозов Владимира Жириновского» было также одним из основных направлений в агитации ЛДПР на региональных выборах-2022.

«Жириновский никогда не использовал термин "пророчество", и никакой магии в его прогнозах не было. Они основаны на знаниях и жизненном опыте. Поэтому никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ЛДПР.— Мы считаем, что такой фольклор — это проявление народной любви к основателю ЛДПР. Через такие метафизические байки некоторые люди мистифицируют его и так вспоминают. Это неизбежный процесс, учитывая, какой колоссальный вклад он сделал. Но при этом, конечно, любые попытки шарлатанства или мошенничества, связанные с его именем, мы будем пресекать через правоохранительные органы».

В сообщениях, распространяемых ботами, говорится, что Владимир Жириновский предсказал начало спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года (на самом деле он называл дату 22 февраля — в этот день Госдума ратифицировала подписанные накануне договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.— “Ъ”) и старт частичной мобилизации 21 сентября. Свои пророчества господин Жириновский якобы записывал в дневник, который хранил в сейфе и завещал открыть только в 2040 году. Но после смерти лидера ЛДПР в апреле 2022 года спецслужбы все же открыли сейф, и «уже первая страница дневника повергла в шок». Далее пользователям интернета предлагается пройти по ссылке, чтобы узнать, что же было в этом шокирующем дневнике.

Однако вместо окончания предсказания пользователь видит предложения подписаться на многочисленные закрытые каналы об СВО и деятельности ЧВК «Вагнер». Один из них под названием «Линия фронта» рекомендует себя как «нашумевший канал российских военных, где выкладывают новости с передовой без одобрения и цензуры, только эксклюзивный контент». «Отряд спецназначения» собирает деньги для помощи российским военным и рассказывает о жизни бойцов ЧВК «Вагнер». Канал «Барракуда» тоже предлагает «окунуться полностью в деятельность ЧВК "Вагнер"», канал «Месть Вагнера» обещает рассказать «всю правду об СВО без цензуры». А есть еще каналы «Будни ЧВК "Вагнер"», «Вальс Вагнера» и другие. Сам основатель ЧВК Евгений Пригожин в ноябре 2022-го заявлял, что не имеет отношения ни к каким «провагнеровским» каналам, хотя и «ничего вредного» в их информации не видит.

Это стандартный для Telegram формат продвижения сообществ — «кликбейт», поясняет советник гендиректора АНО «Диалог» Тихон Макаров: «Жириновский — культовый политик, который в свое время действительно сделал несколько точных предсказаний. Эту тему постоянно эксплуатируют, в интернете его выступления нередко становились мемами. Поскольку никто не перепроверяет цитаты и не ищет первоисточники, перспективы привлечения аудитории за счет таких фейковых высказываний высоки». Не всегда подобные материалы придумываются из злого умысла, чтобы ввести читателя в заблуждение, добавляет эксперт: «Во многих случаях это элемент постмодернизма, когда часть правды докручивается до смешного с помощью вымысла».

«Я этот спам получаю регулярно в комментариях в своем Telegram-канале,— говорит политолог Константин Калачев.— Причем алгоритм у них настроен на определенные темы. А до этого шел антиукраинский спам, связанный с СВО. Уверен, что ЛДПР к этому никакого отношения не имеет. Больше похоже на чью-то фабрику троллей, которая просто замусоривает эфир. Вряд ли авторы этой спам-атаки думали про электоральные проблемы ЛДПР». В то же время «для ЛДПР все реклама, кроме некролога», уверен эксперт: «С пиаровской и электоральной точки зрения им только польза. Любое упоминание Жириновского работает на его канонизацию. Он уже икона, главное, чтобы его не забывали. А эта рассылка спама повышает индекс цитируемости. Мало кто читает сам прогноз, но все видят фамилию. Фамилию, которая жестко связана с ЛДПР — партией любителей Жириновского».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, напротив, полагает, что подобный пиар может негативно сказаться на имидже партии, особенно если предположить, что подобным образом «развлекаются» фанаты такой недружественной для ЛДПР организации, как ЧВК «Вагнер». Напомним, в декабре 2022 года Евгений Пригожин раскритиковал российских политиков за пустые разговоры с трибун вместо реальной борьбы с несправедливостью на Украине. И больше всех досталось ЛДПР, которая, по мнению бизнесмена, «оставшись без Жириновского, превратилась в клоунаду». Позже, комментируя полученное им приглашение на слет ЛДПР, господин Пригожин публично заявил, что относится к новому лидеру партии Леониду Слуцкому «с глубочайшим неуважением». После этого господин Слуцкий сообщил, что приглашение было аннулировано.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров