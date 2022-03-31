Прогнозы и поклонники

Новым первым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР назначен депутат Госдумы Алексей Диденко. В партии это решение называют началом избирательной кампании 2022 года. В ее основе будет «обширная доказательная база успешных прогнозов» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рейтинг доверия которого растет, несмотря на затянувшееся пребывание политика на больничной койке.
«Воспитанник Жириновского» Алексей Диденко (внизу) должен привнести в работу центрального аппарата ЛДПР «свежий взгляд»
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Решение о назначении Алексея Диденко первым замглавы центрального аппарата (ЦА) принято Высшим советом ЛДПР «в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы» всех партийных органов, сообщил 30 марта сайт партии. Возглавляет ЦА лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный в начале февраля с коронавирусом.
В ЛДПР это решение называют «усилением» ЦА перед осенними выборами и «началом подготовки избирательной кампании». Также его объясняют ротацией, в рамках которой господин Диденко уже занимал этот пост. Сейчас он возглавляет комитет Думы по региональной политике и является заместителем руководителя фракции. В ЛДПР 39-летнего Алексея Диденко называют «одним из корифеев партии» и «политическим воспитанником Владимира Жириновского»: его помощником в Думе господин Диденко был в 2008–2010 годах, а на выборах президента-2018 руководил его предвыборным штабом. В 2017 году депутат баллотировался в губернаторы Томской области (он представляет ее в Думе) и занял второе место с 19,38% голосов.
Согласно уставу ЛДПР, ЦА как исполнительный орган Высшего совета (его тоже возглавляет господин Жириновский) «осуществляет текущее партийное строительство, идеологическую работу партии, хозяйственную деятельность, готовит предложения и рекомендации Высшему совету и председателю партии». Как поясняет источник “Ъ” в партии, ЦА занимается такими оргвопросами, как «закупки, организация повседневной жизни партии, оформление договоров на размещение плакатов, перевод денег на кампанию кандидатам и т. п.». При этом за выдвижение кандидатов на выборах ЦА не отвечает, уточняет собеседник: «Эти вопросы утверждают региональные конференции, а выбирают кандидатов отделения по согласованию с Высшим советом». Но так как замглавы ЦА общается с регионами, то он «в курсе ситуации, где лучше перспективы, где хуже».
Занимавший этот пост в последние пять лет Сергей Каргинов займется другой работой «по линии фракции» в Думе, говорит источник “Ъ”: «Его прежняя работа была признана успешной, но перед партией в преддверии выборов стоят новые вызовы, которые требуют свежего взгляда. В частности, это переориентация на работу в соцсетях, цифровизация документооборота, кадровая работа с молодежью». Напомним, что на выборах в Госдуму-2021 ЛДПР получила 7,5% голосов по партспискам и выиграла два одномандатных округа против соответственно 13,14% и пяти округов в 2016 году. Ухудшились ее результаты в большинстве регионов и на выборах в заксобрания.
ЛДПР также назначила членов Высшего совета кураторами «ключевых направлений». Так, за агитационно-пропагандистскую работу будет отвечать вице-спикер Думы Борис Чернышов, а уполномоченным «по Москве» станет депутат Борис Пайкин.
В основе избирательной кампании ЛДПР будет «обширная доказательная база успешных прогнозов Владимира Жириновского: рейтинг ЛДПР и его лично сейчас вырос именно за счет того, что происходящие события в точности повторяют его слова», говорит собеседник в партии. К таким прогнозам в ЛДПР относят и «начало нынешней кампании на Украине». По данным ВЦИОМа, рейтинг доверия господина Жириновского за последний месяц действительно резко увеличился: с 29,6% 20 февраля до 45,9% 20 марта. Электоральный рейтинг ЛДПР за тот же период вырос в пределах погрешности — с 7,2% до 7,9%.
В ЛДПР надеются, что к лету, когда начнется кампания, Владимир Жириновский «уже вернется» к однопартийцам, а до этого в предвыборных мероприятиях будут участвовать депутаты и сенаторы. В этом году выборы в парламенты пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Сахалинской и Саратовской областях.
Шансы ЛДПР на этих выборах сейчас спрогнозировать сложно, говорит политолог Алексей Макаркин: во-первых, остается неясным, сможет ли Владимир Жириновский участвовать в кампании, а ее основой всегда были его поездки и выступления; а во-вторых, неизвестно, что будет с экономикой и настроениями в обществе. Рост рейтинга лидера ЛДПР эксперт связывает с «человеческим сочувствием». Что же касается его прогнозов, то их можно использовать на федеральном уровне, но на выборах в регионах они вряд ли будут популярными, считает господин Макаркин. А, например, прогнозы по Украине к сентябрю могут и вовсе потерять актуальность, добавляет политолог.