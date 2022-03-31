Прогнозы и поклонники

100 3 мин. ...

Новым первым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР назначен депутат Госдумы Алексей Диденко. В партии это решение называют началом избирательной кампании 2022 года. В ее основе будет «обширная доказательная база успешных прогнозов» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рейтинг доверия которого растет, несмотря на затянувшееся пребывание политика на больничной койке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Воспитанник Жириновского» Алексей Диденко (внизу) должен привнести в работу центрального аппарата ЛДПР «свежий взгляд»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ «Воспитанник Жириновского» Алексей Диденко (внизу) должен привнести в работу центрального аппарата ЛДПР «свежий взгляд»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение о назначении Алексея Диденко первым замглавы центрального аппарата (ЦА) принято Высшим советом ЛДПР «в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы» всех партийных органов, сообщил 30 марта сайт партии. Возглавляет ЦА лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный в начале февраля с коронавирусом.

В ЛДПР это решение называют «усилением» ЦА перед осенними выборами и «началом подготовки избирательной кампании». Также его объясняют ротацией, в рамках которой господин Диденко уже занимал этот пост. Сейчас он возглавляет комитет Думы по региональной политике и является заместителем руководителя фракции. В ЛДПР 39-летнего Алексея Диденко называют «одним из корифеев партии» и «политическим воспитанником Владимира Жириновского»: его помощником в Думе господин Диденко был в 2008–2010 годах, а на выборах президента-2018 руководил его предвыборным штабом. В 2017 году депутат баллотировался в губернаторы Томской области (он представляет ее в Думе) и занял второе место с 19,38% голосов.

Согласно уставу ЛДПР, ЦА как исполнительный орган Высшего совета (его тоже возглавляет господин Жириновский) «осуществляет текущее партийное строительство, идеологическую работу партии, хозяйственную деятельность, готовит предложения и рекомендации Высшему совету и председателю партии». Как поясняет источник “Ъ” в партии, ЦА занимается такими оргвопросами, как «закупки, организация повседневной жизни партии, оформление договоров на размещение плакатов, перевод денег на кампанию кандидатам и т. п.». При этом за выдвижение кандидатов на выборах ЦА не отвечает, уточняет собеседник: «Эти вопросы утверждают региональные конференции, а выбирают кандидатов отделения по согласованию с Высшим советом». Но так как замглавы ЦА общается с регионами, то он «в курсе ситуации, где лучше перспективы, где хуже».

Занимавший этот пост в последние пять лет Сергей Каргинов займется другой работой «по линии фракции» в Думе, говорит источник “Ъ”: «Его прежняя работа была признана успешной, но перед партией в преддверии выборов стоят новые вызовы, которые требуют свежего взгляда. В частности, это переориентация на работу в соцсетях, цифровизация документооборота, кадровая работа с молодежью». Напомним, что на выборах в Госдуму-2021 ЛДПР получила 7,5% голосов по партспискам и выиграла два одномандатных округа против соответственно 13,14% и пяти округов в 2016 году. Ухудшились ее результаты в большинстве регионов и на выборах в заксобрания.

ЛДПР также назначила членов Высшего совета кураторами «ключевых направлений». Так, за агитационно-пропагандистскую работу будет отвечать вице-спикер Думы Борис Чернышов, а уполномоченным «по Москве» станет депутат Борис Пайкин.

В основе избирательной кампании ЛДПР будет «обширная доказательная база успешных прогнозов Владимира Жириновского: рейтинг ЛДПР и его лично сейчас вырос именно за счет того, что происходящие события в точности повторяют его слова», говорит собеседник в партии. К таким прогнозам в ЛДПР относят и «начало нынешней кампании на Украине». По данным ВЦИОМа, рейтинг доверия господина Жириновского за последний месяц действительно резко увеличился: с 29,6% 20 февраля до 45,9% 20 марта. Электоральный рейтинг ЛДПР за тот же период вырос в пределах погрешности — с 7,2% до 7,9%.

В ЛДПР надеются, что к лету, когда начнется кампания, Владимир Жириновский «уже вернется» к однопартийцам, а до этого в предвыборных мероприятиях будут участвовать депутаты и сенаторы. В этом году выборы в парламенты пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Сахалинской и Саратовской областях.

Шансы ЛДПР на этих выборах сейчас спрогнозировать сложно, говорит политолог Алексей Макаркин: во-первых, остается неясным, сможет ли Владимир Жириновский участвовать в кампании, а ее основой всегда были его поездки и выступления; а во-вторых, неизвестно, что будет с экономикой и настроениями в обществе. Рост рейтинга лидера ЛДПР эксперт связывает с «человеческим сочувствием». Что же касается его прогнозов, то их можно использовать на федеральном уровне, но на выборах в регионах они вряд ли будут популярными, считает господин Макаркин. А, например, прогнозы по Украине к сентябрю могут и вовсе потерять актуальность, добавляет политолог.

Мария Макутина