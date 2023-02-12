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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 354-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 12 февраля

Более 32 тыс. разрушенных и поврежденных частных домов в Мариуполе планируется восстановить за три года. Словакия начнет переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29. По данным The Telegraph, британские компании намерены наладить на Украине производство оружия. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:04. член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал «РИА Новости», что считает необходимым «проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», в ближайшее время он планирует подготовить законодательную инициативу.

10:22. Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что 32,5 тыс. из почти 40 тыс. частных домов в городе повреждены и разрушены, восстановить их планируется за три года.

10:17. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, сообщило агентство УНИАН.

10:15. По данным Associated Press, власти Судана завершили пересмотр соглашения о строительстве российской военно-морской базы на территории страны, так как РФ согласилась на их последние требования.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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10:13. Словакия начнет переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 на внутриполитическом уровне, а также с Еврокомиссией и Киевом, так как именно эти самолеты «могут спасти невинные жизни на Украине» — и.о. премьер-министра Эдуард Хегер.

10:11. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонные переговоры, обсудили приоритеты предстоящей встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

10:07. The Telegraph: высокопоставленные представители британской оборонной промышленности обсуждали в Киеве возможности по производству оружия на Украине.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 353-й

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