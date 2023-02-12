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Коммерсантъ FM
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Представитель Абрамовича опроверг сообщение о возможной покупке одного из бразильских футбольных клубов

Представитель Романа Абрамовича опроверг сообщение о том, что бизнесмен из-за проблем с инвестициями в европейские клубы планирует купить один из бразильских футбольных клубов — «Атлетико Минейро» или «Сан-Паулу». 10 февраля об этом со ссылкой на источники сообщал бразильский портал Fanaticos.

Роман Абрамович

Роман Абрамович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Роман Абрамович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности»,— сказал представитель Романа Абрамовича «РИА Новости».

Роман Абрамович владел английским клубом «Челси» с лета 2003 года. В начале марта 2022 года он выставил «Челси» на продажу, это произошло незадолго до того, как против него ввели санкции из-за военной операции на Украине. В мае Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» бизнесмену из США Тодду Бёли.

По соглашению с властями Великобритании все средства, полученные от продажи команды, бизнесмен должен направить в фонд помощи жертвам боевых действий на Украине. 31 января газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство вскоре передаст в фонд поддержки жертв событий на Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи «Челси». По данным пресс-офиса бизнесмена, у него самого нет доступа к этим средствам.

Подробнее о трудностях в смене собственника «Челси» — в публикации «Ъ» «Так не продавайся же ты никому».

Анастасия Ларина

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