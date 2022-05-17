Так не продавайся же ты никому

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Сделка по продаже клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси», условия продажи которого американскому предпринимателю Тодду Бёли, согласившемуся выделить на эти цели £4,25 млрд, были согласованы в начале мая, оказалась под угрозой срыва. Ряд британских изданий сообщили о том, что владелец клуба Роман Абрамович, как полагают чиновники правительства Великобритании, не оставляет попыток получить от реализации своего актива деньги и готов в противном случае позволить «Челси» «погибнуть». Футбольный клуб, как и другие британские активы господина Абрамовича, находится под санкциями. Власти Великобритании готовы одобрить смену собственника клуба только при условии, что средства от его продажи не достанутся Роману Абрамовичу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как полагают в правительстве Великобритании, Роман Абрамович не оставляет попыток получить от продажи «Челси» деньги и готов в противном случае позволить клубу «погибнуть»

Фото: Marc Atkins / Getty Images Как полагают в правительстве Великобритании, Роман Абрамович не оставляет попыток получить от продажи «Челси» деньги и готов в противном случае позволить клубу «погибнуть»

Фото: Marc Atkins / Getty Images

Смена собственника «Челси», выставленного на продажу Романом Абрамовичем в марте, незадолго до того, как он попал под санкции правительства Великобритании, оказалась под угрозой срыва. Напомним, что в начале мая было объявлено о том, что «Челси» принял предложение консорциума, возглавляемого американским предпринимателем Тоддом Бёли.

По условиям соглашения, последний выделит на покупку клуба в общей сложности £4,25 млрд, из них около £2,5 млрд — непосредственно на приобретение команды, остальное — гарантированные инвестиции в развитие клуба, которые включают в себя вложения в его домашний стадион Stamford Bridge, клубную академию и женскую команду.

Проблемы, как сообщает The Guardian, возникли якобы из-за несогласия господина Абрамовича на предлагаемую властями Великобритании схему сделки. Она предполагает, что £2,5 млрд должны поступить от консорциума Бёли на эскроу-счет, где средства будут удерживаться до тех пор, пока власти не удостоверятся в том, что они будут перечислены на помощь пострадавшим от событий на Украине (о намерении перечислить деньги в такой фонд господин Абрамович заявлял еще в марте). Сложность в том, что Роман Абрамович, купивший «Челси» в 2003 году, на протяжении почти двух десятков лет финансировал команду, выдавая ей беспроцентные и, как тогда казалось, невозвратные кредиты. В качестве заемщика выступала материнская компания «Челси» Fordstam Ltd, кредитора — зарегистрированная на острове Джерси (офшор, являющийся коронным владением Британской короны, однако не входящий в состав Великобритании) Camberley International Investments. Последняя не связана напрямую с Романом Абрамовичем, но британские власти подозревают, что структура ему все же подконтрольна.

Так вот, как сообщают источники The Guardian в правительстве, представители Романа Абрамовича высказали пожелание, чтобы долг Fordstam Ltd был погашен.

При этом средства, поступившие на счета Camberley International Investments, могут быть заморожены до момента, пока также не пойдут на благотворительность. Однако такой вариант не устраивает власти. Они не уверены в том, что смогут проконтролировать движение средств и гарантировать, что Роман Абрамович ничего не получит от продажи «Челси». Последнее является обязательным условием британского правительства. Но очевидно, что провести сделку так, как хочется властям, они не могут ввиду имеющихся юридических ограничений. В частности, из-за офшорного статуса Camberley International Investments.

При этом времени на то, чтобы уладить все детали, остается совсем немного. Сейчас «Челси» продолжает деятельность на основании специальной лицензии, выпущенной британским правительством (клуб ограничен в расходах, значительная честь его доходов удерживается до завершения смены собственника) и действующей до 31 мая (чемпионат Англии, по итогам которого «Челси» получил путевку в Лигу чемпионов, завершается 22 мая). Именно на 31 мая выпадает крайний срок регистрации клубов в качестве участников еврокубков на следующий сезон. А уже в начале июня АПЛ (она же решает, кто из ее участников будет играть на европейской арене) должна выдать лицензии на участие в чемпионате Англии. Лига попросту не будет иметь основания для выдачи лицензии клубу, деятельность которого де-факто парализована решением властей. И, как заявил источник Daily Mail в правительстве Великобритании, власти опасаются, что Роман Абрамович может воспользоваться цейтнотом, чтобы продавить нужную ему схему реализации клуба. В противном случае, опасаются в правительстве, он может не противиться тому, что «Челси» «погибнет».

Александр Петров