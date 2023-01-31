Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пресс-офис: у Абрамовича нет доступа к деньгам от продажи «Челси»

В пресс-офисе предпринимателя Романа Абрамовича заявили, что он не имеет доступа к средствам, полученным от продажи футбольного клуба «Челси». Из-за этого он не может быть причастен к их распределению, в том числе к передаче связанному с Украиной благотворительному фонду.

«После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения»,— рассказали ТАСС в пресс-офисе.

Представители бизнесмена подчеркнули, что он хотел бы, чтобы вырученные с продажи средства пошли на нужды жертв российско-украинского конфликта. Об этом он объявил еще перед продажей клуба. «Речь исключительно о гуманитарной помощи населению»,— уточнили представители господина Абрамовича.

Сегодня газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство вскоре передаст в фонд поддержки жертв событий на Украине £2,3 млрд, полученные от продажи Абрамовичем клуба «Челси». О том, что предприниматель направит средства от продажи команды в подобный фонд, стало известно еще в марте 2022 года.

Подробнее о смене собственника «Челси» — в публикации «Ъ» «Так не продавайся же ты никому».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...