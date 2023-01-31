Пресс-офис: у Абрамовича нет доступа к деньгам от продажи «Челси»

В пресс-офисе предпринимателя Романа Абрамовича заявили, что он не имеет доступа к средствам, полученным от продажи футбольного клуба «Челси». Из-за этого он не может быть причастен к их распределению, в том числе к передаче связанному с Украиной благотворительному фонду.

«После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения»,— рассказали ТАСС в пресс-офисе.

Представители бизнесмена подчеркнули, что он хотел бы, чтобы вырученные с продажи средства пошли на нужды жертв российско-украинского конфликта. Об этом он объявил еще перед продажей клуба. «Речь исключительно о гуманитарной помощи населению»,— уточнили представители господина Абрамовича.

Сегодня газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство вскоре передаст в фонд поддержки жертв событий на Украине £2,3 млрд, полученные от продажи Абрамовичем клуба «Челси». О том, что предприниматель направит средства от продажи команды в подобный фонд, стало известно еще в марте 2022 года.

Подробнее о смене собственника «Челси» — в публикации «Ъ» «Так не продавайся же ты никому».

Андрей Сапожников