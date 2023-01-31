Telegraph: в украинский фонд вскоре поступят £2,3 млрд, полученные от продажи Абрамовичем клуба «Челси»

£2,3 млрд (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», будут направлены в фонд поддержки жертв событий на Украине. Правительство Великобритании близко к передаче средств неназванному фонду, однако перед этим оно должно получить одобрение Евросоюза, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Романом Абрамовичем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уточняется, что средства могут поступить в фонд уже в течение нескольких недель. Восемь месяцев они находились на заблокированном из-за санкций банковском счете господина Абрамовича.

«Инсайдеры в правительстве говорят, что новый фонд вот-вот получит одобрение Комиссии по благотворительности. Однако понятно, что они также должны получить "зеленый свет" от Евросоюза, поскольку там Абрамович также находится под санкциями»,— говорится в материале The Telegraph.

По соглашению между Романом Абрамовичем и правительством Великобритании фонд возглавит Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef UK. В течение 2022 года он предположительно находился на Украине, где занимался созданием правовой базы для функционирования фонда.

Информация о том, что Роман Абрамович направит средства от продажи команды в фонд помощи жертвам событий на Украине, известна с начала марта 2022 года. В мае Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» американскому бизнесмену Тодду Бёли.

Подробнее о трудностях в смене собственника «Челси» — в публикации «Ъ» «Так не продавайся же ты никому».

Андрей Сапожников