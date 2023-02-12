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Коммерсантъ FM
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В Хабаровске прошла акция в честь дня рождения осужденного экс-губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске прошла акция в честь дня рождения бывшего губернатора края Сергея Фургала. Ему исполнилось 53 года. 10 февраля экс-главу региона приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также сообщалось об акциях в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске.

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Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Фото: Телеграм-канал СПРАВЕДЛИВЫЙ Хабаровский край

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Фото: Справедливая Россия

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Фото: Телеграм-канал СПРАВЕДЛИВЫЙ Хабаровский край

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Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Фото: Телеграм-канал СПРАВЕДЛИВЫЙ Хабаровский край

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Фото: Справедливая Россия

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Фото: Телеграм-канал СПРАВЕДЛИВЫЙ Хабаровский край

Как сообщает региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду», к акции у дворца культуры «Русь» присоединились десятки жителей Хабаровска. На фотографиях на сайте партии видно, что люди пришли на акцию с плакатами и портретами Сергея Фургала. На видео, опубликованном партией, запечатлено, как собравшиеся кричат: «С днем рождения!». Точное число собравшихся партия не привела. Полиция не сообщала о задержании участников.

Издание RusNews публиковало фото и видео с акций в Комсомольске-на Амуре и Новосибирске. По данным издания, на акции в Новосибирске «появилась полиция». На сайте ГУ МВД по области о задержаниях митингующих не сообщалось.

Чем известен Сергей Фургал

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Дело Сергея Фургала началось в 2020 году. СКР обвинил его в организации убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также в покушении на предпринимателя Александра Смольского. Летом 2020 года в Хабаровске проходили массовые акции в защиту экс-губернатора.

2 февраля 2023 года присяжные признали Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Сергей Фургал все понял, но не принял».

Лусине Баласян

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