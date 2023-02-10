Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строгого режима

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения, совершенных в начале 2000-х. Его подельникам Марату Кадырову назначили 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Палею — 17 лет, Андрею Карепову — 21 год колонии.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Фургал эмоционально отреагировал на приговор. «Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно <...> Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — сказал он.

Защита намерена обжаловать приговор и добиться оправдания всех фигурантов дела. «Права Фургала Сергея Ивановича систематически нарушались в суде. Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия»,— сказал адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян ТАСС.

Следствие считает, что в 2004–2005 годах Сергей Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. СКР утверждает, что они мешали вести бизнес господину Фургалу.

2 февраля суд присяжных признал Сергея Фургала и других фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения. Прокуратура запрашивала 23 года колонии для господина Фургала, 10,5 лет — для Марата Кадырова, 17 лет — для Андрея Палея и 22 года — для Андрея Карепова. Сергей Фургал и другие фигуранты дела не признали свою вину.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Сергею Фургалу пожелали долгих лет».

Олеся Павленко