ЕК считает, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала аналитический доклад (.pdf) с оценкой готовности Украины к вступлению в Евросоюз (ЕС). Согласно материалам отчета, аналитики ЕК полагают, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к этому процессу.

В стандартных для стран-кандидатов докладах оценивается способность потенциальных членов ЕС выполнять надлежащие для сотрудничества обязательства. По итогам анализа каждого сектора хозяйства Украины и реализуемых правительством реформ эксперты ЕК пришли к выводу, что большая часть секторов украинской экономики находится на «раннем» или «определенном» уровне готовности к процессу присоединения.

«Украина находится на ранней стадии подготовки к внедрению законодательства ЕС и применению европейских стандартов финансового контроля. Полное соответствие нормам ЕС потребует реформирования Счетной палаты Украины, чтобы четко закрепить ее независимость в конституции, расширить ее мандат и применение международных стандартов в аудиторских процедурах. В целом внутренний аудит в Украине еще не развит»,— приводится в докладе один из критериев анализа.

В области правосудия, свобод и безопасности, считают аналитики ЕК, Украине удалось достичь «определенного» уровня. Однако в ЕК отметили слабую межинституциональную координацию в сфере миграции и контроля. Также «определенный» уровень подготовки обнаружен в сферах госзакупок, конкурентной политики, финансовых услуг, защиты прав потребителей и защиты здоровья и др. В этих секторах, отметили в ЕК, требуется продолжать реформы, приводить их в соответствие с европейскими стандартами и требованиями, улучшать координацию, контроль и прозрачность.

Тем не менее, подводя итог, эксперты ЕК пришли к выводу, что Украина демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, а законодательная база страны в целом соответствует нормативно-правовой базе ЕС. Однако требуется дополнительная работа по борьбе с нелегальным трафиком оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Владимир Зеленский подал заявку о вступлении в Евросоюз 28 февраля 2022 года. 23 июня Украина получила статус кандидата для вступление в ЕС. 1 июля глава Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения статуса члена ЕС Украине необходимо провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. 21 ноября господин Зеленский отменил важный для вступления в ЕС пожизненный финансовый мониторинг политиков и вновь призвал принять Украину в НАТО и ЕС.

О ходе и последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева