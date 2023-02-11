«Ложный туризм» озадачил Аргентину

Суд разрешил въехать в Аргентину всем застрявшим в аэропорту россиянкам. Об этом сообщил их адвокат. Ранее шести беременным женщинам отказали во въезде в страну. Миграционные власти заподозрили их в «ложном туризме». Несколько дней россиянки ночевали в транзитной зоне аэропорта Буэнос-Айреса. По закону Аргентины, родившиеся на ее территории, становятся гражданами республики автоматически, а их родители имеют право на ускоренную подачу прошения о гражданстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как рассказала журналистам глава миграционной службы «только на одном рейсе Ethiopian Airlines в Аргентину прилетели 33 россиянки на серьезном сроке беременности». Власти страны уже задумываются о регулировании такого потока, рассказал глава консульского отдела посольства России в Аргентине Георгий Полин:

«Одну гражданку РФ задержали на паспортном контроле и не допустили ко въезду в Аргентину 7 февраля. Другую — на следующий день, а ночью 9 февраля — еще троих. Все они путешествовали в одиночку и находились на больших сроках беременности. Также директор Национальной миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сделала в интервью журналистам несколько довольно громких заявлений. Главным из них стало то, что бесконтрольному родильному туризму в Аргентину пора положить конец.

Госпожа Кариньяно пояснила, что большинство женщин въезжает в страну без серьезных миграционных намерений, они рожают в Аргентине, получают документы на ребенка, оставляют заявку на гражданство для себя и уезжают. Таким образом аргентинское государство не может проконтролировать, кому именно оно предоставляет право на получение своего паспорта, что якобы в будущем может привести к осложнениям в отношениях с другими странами».

Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно также заявила СМИ, что местные власти расследуют деятельность агентств, которые помогали россиянкам приезжать в страну с целью родов. По ее словам, «за этими девушками стоит мафия, которая обогащается на этом». Чиновница также отметила, что миграционная служба начала приостанавливать и отменять действие ВНЖ россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в Аргентине.

Ранее в российском посольстве в Аргентине отмечали, что в 2022 году в страну переехало до 2,5 тыс. россиян. Многие из них — женщины, которые планировали рожать в Аргентине. Ожидается, что в 2023 году это число может увеличиться до 10 тыс. россиян. В настоящее время в стране без визы можно находиться до 90 дней в целях туризма. Раньше проблем со въездом у россиян не возникало, отмечает основатель компании RuArgentina Кирилл Маковеев:

«Аргентина — очень медленная страна по всем параметрам и очень медленно разбирается в том, что происходит. С февраля, когда поток беременных женщин увеличился, они и начали разбираться, почему.

Сейчас аргентинские власти дошли до того, что начали спрашивать, почему беременные едут в их страну на въезде, некоторых задерживать. Все это происходит не по злому умыслу, но и не в самой гостеприимной форме. Мы с этим сейчас боремся. Не очень гуманно оставлять женщину в положении на несколько десятков часов в аэропорту, не разрешать въехать, потому что возникают подозрения, что у нее ненастоящий обратный билет или не хватает денег на жизнь. Этого происходить не должно.

Здесь мы видим злоупотребление властью со стороны миграционной службы Аргентины. Собственно, единственное оружие, которым можно пользоваться в этой ситуации в Латинской Америке — это рассказывать всем, как себя ведет государство. Потому что здесь государство может получить от народа по носу. Например, если перед президентским дворцом в Буэнос-Айресе пройдет акция против насилия, против дискриминации и против жестокого обращения с беременными женщинами.

Однако это первый такой случай. Подкорректировать систему получения гражданства в Аргентине невозможно, она закреплена в трех статьях национальной конституции, причем в первой главе, которую нельзя просто так взять и изменить или отменить. По конституции, каждый человек, который прожил в стране больше двух лет, имеет право на паспорт. А если это родители аргентинцев или супруги, то вообще нет никакого минимального срока».

“Ъ FM” связался с адвокатом трех беременных женщин, застрявших в аэропорту Кристианом Рубиляром. По его словам, россиянкам могли отказать во въезде в том числе потому, что они путешествовали в одиночку:

«Критерием запрета на въезд в страну стало то, что мои клиентки были беременны и путешествовали без сопровождения мужчин. Это вызвало у пограничников подозрение, что они собираются остаться в Аргентине. В то же время миграционный контроль прошли мужчины, которые путешествовали одни. И это не вызвало подозрений. Также контроль прошли семейные пары. Видимо, в логике миграционной службы, если мужчина сопровождает женщину, то это тоже вне подозрений. Таким образом, нам удалось подтвердить факт дискриминации. То решение, которое они приняли в отношении моих клиенток, похоже на следующую ситуацию: у вас украли машину, вы заявляете в полицию, но вместо вора под арест отправляют вас самих — такой же уровень абсурдности».

Аргентинский паспорт позволяет совершать безвизовые краткосрочные поездки в 171 страну, в том числе в страны Евросоюза, Великобританию и Японию. После начала военной операции на Украине Аргентина не присоединилась к санкциям против России.

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Яна Загоровская