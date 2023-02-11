Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ложный туризм» озадачил Аргентину

Насколько законно было держать беременных россиянок в аэропорту Буэнос-Айреса

Суд разрешил въехать в Аргентину всем застрявшим в аэропорту россиянкам. Об этом сообщил их адвокат. Ранее шести беременным женщинам отказали во въезде в страну. Миграционные власти заподозрили их в «ложном туризме». Несколько дней россиянки ночевали в транзитной зоне аэропорта Буэнос-Айреса. По закону Аргентины, родившиеся на ее территории, становятся гражданами республики автоматически, а их родители имеют право на ускоренную подачу прошения о гражданстве.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как рассказала журналистам глава миграционной службы «только на одном рейсе Ethiopian Airlines в Аргентину прилетели 33 россиянки на серьезном сроке беременности». Власти страны уже задумываются о регулировании такого потока, рассказал глава консульского отдела посольства России в Аргентине Георгий Полин:

Как россияне застряли в аэропорту Сеула

Как россияне застряли в аэропорту Сеула

«Одну гражданку РФ задержали на паспортном контроле и не допустили ко въезду в Аргентину 7 февраля. Другую — на следующий день, а ночью 9 февраля — еще троих. Все они путешествовали в одиночку и находились на больших сроках беременности. Также директор Национальной миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сделала в интервью журналистам несколько довольно громких заявлений. Главным из них стало то, что бесконтрольному родильному туризму в Аргентину пора положить конец.

Госпожа Кариньяно пояснила, что большинство женщин въезжает в страну без серьезных миграционных намерений, они рожают в Аргентине, получают документы на ребенка, оставляют заявку на гражданство для себя и уезжают. Таким образом аргентинское государство не может проконтролировать, кому именно оно предоставляет право на получение своего паспорта, что якобы в будущем может привести к осложнениям в отношениях с другими странами».

Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно также заявила СМИ, что местные власти расследуют деятельность агентств, которые помогали россиянкам приезжать в страну с целью родов. По ее словам, «за этими девушками стоит мафия, которая обогащается на этом». Чиновница также отметила, что миграционная служба начала приостанавливать и отменять действие ВНЖ россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в Аргентине.

Ранее в российском посольстве в Аргентине отмечали, что в 2022 году в страну переехало до 2,5 тыс. россиян. Многие из них — женщины, которые планировали рожать в Аргентине. Ожидается, что в 2023 году это число может увеличиться до 10 тыс. россиян. В настоящее время в стране без визы можно находиться до 90 дней в целях туризма. Раньше проблем со въездом у россиян не возникало, отмечает основатель компании RuArgentina Кирилл Маковеев:

«Аргентина — очень медленная страна по всем параметрам и очень медленно разбирается в том, что происходит. С февраля, когда поток беременных женщин увеличился, они и начали разбираться, почему.

Сейчас аргентинские власти дошли до того, что начали спрашивать, почему беременные едут в их страну на въезде, некоторых задерживать. Все это происходит не по злому умыслу, но и не в самой гостеприимной форме. Мы с этим сейчас боремся. Не очень гуманно оставлять женщину в положении на несколько десятков часов в аэропорту, не разрешать въехать, потому что возникают подозрения, что у нее ненастоящий обратный билет или не хватает денег на жизнь. Этого происходить не должно.

Как власти Казахстана ужесточили требования к эмигрантам

Как власти Казахстана ужесточили требования к эмигрантам

Здесь мы видим злоупотребление властью со стороны миграционной службы Аргентины. Собственно, единственное оружие, которым можно пользоваться в этой ситуации в Латинской Америке — это рассказывать всем, как себя ведет государство. Потому что здесь государство может получить от народа по носу. Например, если перед президентским дворцом в Буэнос-Айресе пройдет акция против насилия, против дискриминации и против жестокого обращения с беременными женщинами.

Однако это первый такой случай. Подкорректировать систему получения гражданства в Аргентине невозможно, она закреплена в трех статьях национальной конституции, причем в первой главе, которую нельзя просто так взять и изменить или отменить. По конституции, каждый человек, который прожил в стране больше двух лет, имеет право на паспорт. А если это родители аргентинцев или супруги, то вообще нет никакого минимального срока».

“Ъ FM” связался с адвокатом трех беременных женщин, застрявших в аэропорту Кристианом Рубиляром. По его словам, россиянкам могли отказать во въезде в том числе потому, что они путешествовали в одиночку:

«Критерием запрета на въезд в страну стало то, что мои клиентки были беременны и путешествовали без сопровождения мужчин. Это вызвало у пограничников подозрение, что они собираются остаться в Аргентине. В то же время миграционный контроль прошли мужчины, которые путешествовали одни. И это не вызвало подозрений. Также контроль прошли семейные пары. Видимо, в логике миграционной службы, если мужчина сопровождает женщину, то это тоже вне подозрений. Таким образом, нам удалось подтвердить факт дискриминации. То решение, которое они приняли в отношении моих клиенток, похоже на следующую ситуацию: у вас украли машину, вы заявляете в полицию, но вместо вора под арест отправляют вас самих — такой же уровень абсурдности».

Аргентинский паспорт позволяет совершать безвизовые краткосрочные поездки в 171 страну, в том числе в страны Евросоюза, Великобританию и Японию. После начала военной операции на Украине Аргентина не присоединилась к санкциям против России.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...