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Коммерсантъ FM
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Билет в один конец

Каковы перспективы застрявших в аэропорту Сеула россиян

Пять уехавших от мобилизации россиян несколько месяцев живут в аэропорту Сеула, не имея возможности покинуть зону вылета. Как пишет газета The Korea Times, пассажиры находятся там с осени 2022 года, некоторым из них на родине пришли повестки. Минюст Южной Кореи отказал призванным на службу гражданам в политическом убежище, заявив, что уклонение от участия в военных действиях не считается основанием для его получения. При этом ведомство знает, что они находятся в аэропорту, и предоставляет им питание. Россияне уже подали апелляцию. Если суд встанет на их сторону, то они смогут получить визу, позволяющую находиться в стране.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Если события будут развиваться по другому сценарию, то вариантов легализации у россиян остается немного, отметила вице-президент компании Russia Sotheby’s International Realty Елена Мариничева: «Непонятно, кто их сейчас мог бы взять на работу и обеспечить вид на жительство через инвестиции в бизнес или покупку недвижимости. Такой порядок есть, но начинать оформлять документы нужно в России.

Условия программы получения ВНЖ отличаются в зависимости от того, в каком возрасте инвестор. Если гражданин старше 55 лет, то они для него более благоприятные, то есть Южная Корея позиционирует себя как страна дружественная для состоятельных пожилых людей. В таком случае необходимо инвестировать в недвижимость от $220 тыс. Если человек младше 55 лет, то эта сумма составляет $450 тыс. За два-три месяца можно оформить вид на жительство, который сразу же дает право на работу в стране. Оформляется разрешение сроком на пять лет, позже его можно перевести в статус ПМЖ, а еще через пять лет подать на гражданство».

Каков спрос на консультации по вопросам отъезда в России

Если суд не посчитает апелляционную жалобу россиян обоснованной и не даст временную визу до момента повторной проверки для получения беженства, то призванных в рамках мобилизации граждан могут депортировать, отмечает газета The Korea Times. Адвокат, руководитель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев считает, что россиянам все же оставят возможность не возвращаться в Россию:

«Скорее всего этим гражданам откажут в апелляции. И в таком случае они могут попасть в депортационную тюрьму и в последующем будут возвращены на родину за счет государства. Но при этом никто насильно их в Россию отправлять, безусловно, не будет. Если у них есть возможность купить билет на самолет в другую страну, то они могут спокойно улететь туда. Южной Корее главное, чтобы они находились не на ее территории. Другое дело, если бы их как-то притесняли за их политические убеждения и на родине им бы грозила какая-то опасность.

Между тем, как правило, после того, как человек попросил политического убежища и ему было отказано, то в эту страну уже невозможно заехать в течение какого-то времени. Другими словами, у этих людей сейчас единственный вариант дождаться отказа и уехать в другую страну или дождаться одобрения, если удача им улыбнется».

Как пишет The Korea Times, в 2021 году показатель приема беженцев в республике был равен примерно 1%. Это один из самых низких показателей среди стран G-20.

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Дарья Фоменко

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