Глава фракции СДПГ поддержал идею Лулы да Силвы по урегулированию конфликта на Украине

Чем дольше будет продолжаться российско-украинский конфликт, тем сложнее будет провести переговоры по его урегулированию, считает глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) в Бундестаге Рольф Мютцених. По его мнению, нужно предпринять любые меры для прекращения конфронтации. Политик обратил внимание на инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о создании многостороннего формата урегулирования.

«Я считаю, что необходимо предпринять любую инициативу, которая могла бы положить конец этой войне раньше, потому что, по моему мнению, она будет только еще более кровавой на поле боя. <...> Вот почему заявление Бразилии важно, однако теперь к нему должны присоединиться и другие страны»,— сказал господин Мютцених ARD (перевод ТАСС).

Глава фракции СДПГ также раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что Европа «ведет войну против России, а не друг против друга». МИД ФРГ ранее говорил, что министр своими словами только хотела подчеркнуть сплоченность Запада по вопросу поддержки Украины.

Господин Лула да Силва в конце января в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной о мире. Однако бразильский президент считает, что для урегулирования нужен новый многосторонний формат по примеру G20.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «Украина и ЕС разработали сигнальную систему».

Леонид Уварчев