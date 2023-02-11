США ввели санкции против шести китайских организаций после уничтожения аэростата

Пять китайских компаний и один исследовательский институт попали в черный список Минторга США. Их обвинили в поддержке «усилий по модернизации вооруженных сил Китая, в особенности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии, включая дирижабли и аэростаты», передает Reuters.

Под санкции в том числе попали Beijing Nanjiang Aerospace Technology и 48-й исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation. Санкции затрудняют экспорт технологий из США. Как сообщало ранее агентство Bloomberg, у сбитого в США китайского аэростата были западные компоненты.

Американские санкции последовали за двумя появлениями аэростатов на территории США. Один из них был китайским, происхождение второго пока не установлено. Пентагон считает, что китайский аэростат наблюдал за американскими стратегическими объектами. Пекин утверждает, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно.

О влиянии событий на политику в США — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Леонид Уварчев