Автомобиль въехал в остановку в Иерусалиме, погибли двое

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Иерусалиме. Погибли шестилетний ребенок и парень 20 лет, еще шестеро были ранены. Власти Израиля расценивают это как теракт, водитель был убит сотрудниками полиции. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Инцидент произошел на углу проспекта Голды Меир и Биньямина Минца в районе Рамот (восточный Иерусалим). По словам очевидцев, на автобусной остановке, в которую врезался автомобиль, стояли несколько семей. Двое из шести раненых в критическом состоянии. По данным Jerusalem Post, устроившим теракт был человек по имени Хосейн Карака, 31-летний житель района Исавия.

«Террорист был нейтрализован и ликвидирован на месте. В очередной раз мы имеем дело с серьезным инцидентом с ранением невинных людей, жестоким нападением в пятницу днем на мирных жителей, ожидавших на автобусной остановке»,— рассказал газете представитель экстренных служб Израиля.

27 января неизвестный застрелил семерых человек на выходе из синагоги в восточном Иерусалиме. Трое пострадали. Нападавшего убили при попытке сбежать. Нападение признали терактом. При расследовании израильская полиция задержала 42 человека.

На следующий день 13-летний подросток устроил стрельбу в арабском квартале Силуан в Иерусалиме. Двое получили ранения, стрелявшего нейтрализовали полицейские.

О теракте 27 января — в публикации «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Анастасия Ларина