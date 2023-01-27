При теракте со стрельбой возле синагоги в Иерусалиме убиты 7 человек

Семь человек были убиты стрелком на выходе из синагоги в Иерусалиме. Ранения получили десять человек. Об этом сообщила израильская медслужба «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»). По данным Times of Israel, нападавшего уже застрелили, однако полиция проверяет, был ли он один. Власти квалифицировали нападение как теракт. Согласно сообщению полиции, стрелявший — житель Восточного Иерусалима.

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Фото: Ammar Awad, Reuters Ситуация после теракта в Израиле

Фото: Ammar Awad, Reuters

По информации Jerusalem Post, нападавший стрелял в выходивших из синагоги людей из пистолета. Его убили сотрудники полиции при попытке сбежать. Полиция Израиля рассматривает нападение как террористический акт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует собрать совещание по безопасности в ближайшие часы, несмотря на шаббат.

В арабских соцсетях называют произошедшее местью за Дженин, где израильская армия проводила спецоперацию накануне. В результате столкновений погибли 11 палестинцев, десятки получили ранения.

Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, целью проведения операции была нейтрализация группы боевиков «Исламского джихада», причастных к ряду нападений на израильтян за последнее время и планировавших новые атаки.

После этого палестинские группировки выпустили несколько ракет из израильской территории из сектора Газа, в ответ израильские самолеты атаковали заводы, где «Хамас» производит ракеты. В пятницу также были зафиксированы столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан. Сообщается о более 50 пострадавших палестинцев.

Предыдущий теракт был в Иерусалиме 24 ноября. Тогда погибли два человека.

Марианна Беленькая; Анастасия Ларина