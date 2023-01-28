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Коммерсантъ FM
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В Иерусалиме снова произошла стрельба, пострадали двое

Неизвестный устроил стрельбу на месте археологических раскопок в Городе Давида в Иерусалиме. Два человека получили ранения, стрелок был нейтрализован прибывшей полицией, сообщает The Jerusalem Post. Представитель полиции назвал это террористической атакой. Пострадавшие — мужчины: 22-летний находится в тяжелом состоянии, 45-летний — в состоянии средней тяжести, у него травмы верхней части тела. Обоих эвакуировали в медицинский центр.

Вчера, 27 января, стрельба произошла у синагоги в Восточном Иерусалиме, погибли семь человек, еще трое пострадали. Нападавший был убит при попытке сбежать. Полиция Израиля квалифицировала инцидент как теракт. В рамках расследования были задержаны 42 человека.

Подробности — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Лаура Кеффер

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