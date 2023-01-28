«Одно из самых страшных нападений за последние годы»

Семеро израильтян погибли вчера вечером в результате теракта в Иерусалиме. Израильские СМИ подчеркивают, что это самая масштабная по числу жертв атака в стране с 2011 года. В свою очередь, палестинские источники пишут, что теракт стал местью за операцию Армии обороны Израиля, проведенную накануне на Западном берегу реки Иордан. Очередной виток эскалации в зоне палестино-израильского конфликта вызывает обеспокоенность международного сообщества, в том числе США, чьи высокопоставленные представители как раз совершают серию визитов на Ближний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun, Reuters Фото: Ronen Zvulun, Reuters

Стрелок поджидал людей у синагоги. Он открыл огонь, а после того, как оружие заклинило или закончились патроны, попытался скрыться с места происшествия на машине. Примерно в километре от синагоги террорист наткнулся на полицейских, открыл по ним огонь и был застрелен. Предположительно, он действовал в одиночку, но проверяются разные версии. Израильские спецслужбы задержали родственников террориста. Кроме того, силы полиции провели операции в разных районах Восточного Иерусалима, где в итоге начались стычки с палестинской молодежью.

По предварительным данным, в результате теракта погибли семь человек, трое остаются в больницах с ранениями разной степени тяжести.

Как подчеркивают израильские СМИ, это самый масштабный теракт в Израиле по числу жертв с 2011 года. Напомним, что последний теракт в Иерусалиме произошел в конце ноября. Тогда взрывные устройства были подброшены на автобусные остановки, погибли два человека.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на место теракта через пару часов после того, как стало известно о случившемся. К этому моменту там уже находились министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Яаков Шабтай и командующий иерусалимским округом полиции генерал-майор Дорон Турджеман. «Мы расследуем одно из самых страшных нападений из тех, которые происходили за последние годы. Наши сердца обращены к семьям (жертв теракта.— “Ъ”). Я благодарю полицейских, которые действовали быстро и находчиво»,— сказал господин Нетаньяху после того, как побывал на месте теракта. По словам премьер-министра, «необходимо действовать решительно и спокойно». Он призвал израильтян не пытаться «брать закон в свои руки» и пообещал собрать сегодня заседание Кабинета министров для обсуждения ситуации в сфере безопасности.

Оперативно выяснилось, что стрелявший — 21-летний житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри. Его дед в 1998 году был зарезан в иерусалимском районе Бейт-Исраэль. По данным следствия, его убил еврей, возможно, действовала группа евреев. Израильские СМИ не исключают, что действия стрелка могли быть местью за гибель деда.

В то же время представитель палестинского движения «Хамас» в Иерусалиме Мухаммед Хамада заявил, что произошедшее — ответ на израильскую военную операцию, которая была проведена 26 января в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

В результате погибли 11 палестинцев, десятки получили ранения. Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, целью операции была нейтрализация боевиков палестинской группировки «Исламский джихад», причастных к серии последних нападений на израильтян и планировавших новые атаки на израильской территории. Сразу вслед за этим палестинские группировки выпустили несколько ракет по израильской территории из сектора Газа. В ответ израильские самолеты атаковали заводы, где контролирующее этот район палестинское движение «Хамас» производит ракеты. Вчера также были зафиксированы столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан. Сообщается о более чем 50 пострадавших палестинцах.

Кроме того, 26 января палестинская администрация заявила, что прекращает координацию в сфере безопасности с Израилем. Аналогичные заявления звучали и раньше, однако в итоге сотрудничество между израильскими и палестинскими спецслужбами после небольшого перерыва всегда продолжалось. Тем не менее дальнейшая эскалация ситуации вызывает опасение международного сообщества, особенно на фоне потери палестинской администрацией в Рамалле во главе с президентом Махмудом Аббасом авторитета среди собственного населения. И в Палестине, и в Израиле набирают вес силы, поддерживающие путь противостояния.

«Крайне важно немедленно снизить напряженность и предотвратить новые человеческие жертвы. Израильские и палестинские власти должны снизить напряженность, восстановить спокойствие и избежать дальнейшего конфликта»,— заявил 26 января спецкоординатор по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

Обеспокоенность ситуацией высказали и в США. «Мы считаем, что всем сторонам необходимо срочно деэскалировать ситуацию, предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения и работать вместе над улучшением ситуации с безопасностью на Западном берегу»,— сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя израильскую операцию в Дженине. Вчера Вашингтон первым осудил теракт в Иерусалиме. «Наша приверженность безопасности Израиля остается непоколебимой, и мы находимся в прямом контакте с нашими израильскими партнерами»,— заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Обострение палестино-израильского конфликта совпало с серией визитов американских высокопоставленных чиновников в Израиль.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречи как с Биньямином Нетаньяху, так и с Махмудом Аббасом. 26 января в Израиль прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс. По информации американского сайта Axios, он первоначально планировал обсудить с израильскими собеседниками иранскую ядерную программу и военное сотрудничество между Ираном и Россией, однако эскалация на Западном берегу и в секторе Газа, скорее всего, оказала влияние на его программу. Тем более что перед Израилем господин Бернс побывал в Каире, где не обошлось без обсуждения палестино-израильской тематики, а на сегодня запланирована его встреча с Махмудом Аббасом в Рамалле.

С 29 по 31 января в регионе также будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Он должен посетить Египет, Израиль и Палестину. «Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают безопасной и спокойной жизни. Все это вы услышите из уст госсекретаря Блинкена, в том числе и о приверженности президента урегулированию на основании принципа двух государств. И мы будем продолжать призывать к отказу от эскалации»,— сказала вчера пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Помимо США теракт в первые часы осудили ОАЭ, Евросоюз, Великобритания, ООН. «Теракт в синагоге Иерусалима сейчас, в День памяти жертв Холокоста,— особенно циничен, особенно неприемлем и особенно ужасен. Израиль, мы с вами»,— написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев.

Марианна Беленькая