Власти Украины сообщили о возвращении 61 тела военных

Минреинтеграции сообщило, что на Украину вернули тела 61 погибших военных. Условия передачи тел не уточняются. Российская сторона о возвращении тел не сообщала.

В сообщении украинского министерства в Telegram говорится, что с начала работы офиса уполномоченного по пропавшим без вести на Украину были возвращены 888 тел погибших в ходе боевых действий.

Последний раз о возвращении тел погибших военных Украина сообщала 27 декабря 2022 года. Тогда Украина вернула 42 тела. О последнем обмене пленными между Россией и Украиной сообщалось 4 декабря. Тогда Москва вернула 63 человека, Киев — 116.

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Лусине Баласян