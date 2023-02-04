Украина сообщила о возвращении 116 военных в рамках обмена с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен пленными с Россией. В рамках него Киев вернул 116 военных, в том числе из Мариуполя, а также «херсонских партизан и снайперов из Бахмутского направления», рассказал господин Ермак.

По его словам, среди вернувшихся —87 бойцов ВСУ, восемь бойцов территориальной обороны, семеро — из Нацгвардии, шестеро — из Нацполиции, пятеро — из налоговой службы, еще двое — из ВМС, а также один представитель госслужбы по ЧС. Кроме того, Украина вернула тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело Евгения Кулика, который служил во Французском иностранном легионе и вернулся воевать за Украину.

Минобороны России сообщило об обмене сегодня, 4 февраля. Российская сторона вернула 63 человека, в том числе лиц «чувствительной категории». Какой именно, не уточняется. В ведомстве рассказали, что этому предшествовал «сложный переговорный процесс», а посредниками выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер