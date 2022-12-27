Украинские власти сообщили о возвращении в страну тел 42 погибших военных

На Украину вернули тела 42 погибших военных, сообщили в Минреинтеграции. По данным украинской стороны, общее число погибших, которых удалось вернуть,— 869. Об условиях передачи тел не сообщается.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену, несмотря на то что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорять … Вернем всех»,— подчеркнул уполномоченный по вопросу пропавших без вести Олег Котенко (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»).

Россия и Украина регулярно проводят обмены пленными. 1 декабря врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об обмене по формуле 50 на 50. 6 декабря Россия и Украина провели новый обмен пленными по формуле 60 на 60.

14 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва и Киев провели очередной обмен пленными. По его словам, Украина вернула 64 военнослужащих, а также тела 4 погибших. 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский, по данным AFP, предлагал России обмен пленными по формуле «всех на всех».

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Мария Федотова