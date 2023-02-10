МИД КНР: США должны ответить, если информация о взрывах на «Северных потоках» подтвердится

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин считает, что США должны понести ответственность, если их причастность ко взрывам на «Северных потоках» будет доказана. Так она прокомментировала материал американского журналиста Сеймура Херша о причастности властей США к подрыву газопроводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мао Нин

Фото: Thomas Peter, Reuters Мао Нин

Фото: Thomas Peter, Reuters

«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность»,— сообщила официальный представитель МИД КНР в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Мао Нин отметила, что, если вина Соединенных Штатов будет подтверждена, Вашингтон обязан «представить миру ответственные разъяснения». Она подчеркнула, что взрывы на «Северных потоках» «оказали крайне негативное влияние на глобальную экологию и мировой энергетический рынок».

8 февраля Сеймур Херш опубликовал текст, в котором в котором со ссылкой на источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждается, что произошедшие взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. В расследовании также отмечается, что сигнал активировал сброшенный норвежским самолетом гидроакустический буй.

В Белом доме назвали информацию о причастности Вашингтона к взрывам «совершенной ложью и полной фикцией». МИД Норвегии также отвергает причастность к взрывам. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США стоит ожидать последствий, если эта информация подтвердится.

Милена Костерева