Ozon: «Ингосстрах» компенсирует потери селлеров из-за удара в Краснодаре
Селлеры Ozon, чьи товары получили повреждения при ударе по складу компании в Краснодаре, могут запросить страховую выплату в «Ингосстрахе». Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
Документы, которые нужно согласовать для получения компенсации, доступны в личном кабинете. Чтобы получить выплату, селлеру необходимо подтвердить заявление в подразделе «Страхование» (находится в «Финансах»), на вкладке «Документы на возмещение». Для этого у сотрудника должны быть права «Управляющего».
«Как только согласуете документы, в этот же момент отправим их в “Ингосстрах” и позже страховая компания проведет выплату на ваш расчетный счет, указанный в личном кабинете», — добавили в Ozon.
Беспилотники ВСУ атаковали склад Ozon в ночь на 24 августа. Объект загорелся. Сотрудники не пострадали.