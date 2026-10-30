Ozon: «Ингосстрах» компенсирует потери селлеров из-за удара в Краснодаре

Документы, которые нужно согласовать для получения компенсации, доступны в личном кабинете. Чтобы получить выплату, селлеру необходимо подтвердить заявление в подразделе «Страхование» (находится в «Финансах»), на вкладке «Документы на возмещение». Для этого у сотрудника должны быть права «Управляющего».