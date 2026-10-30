Сомалийские пираты почувствовали свободу
Почему выросло число инцидентов с захватом судов
Сомалийские пираты снова угрожают мировой торговле. Пока страны Ормузского пролива заняты войной США с Ираном, защита морских маршрутов ослабевает, и пираты этим пользуются, сообщает CNN. Они захватывают танкеры и месяцами держат экипаж в заложниках ради выкупа. В апреле за людей и нефть с судна Honour 25 сомалийцы требовали $7 млн, пятеро моряков в итоге были убиты. В сентябре пираты получили $2,5 млн за освобождение экипажа балкера Sward.
По данным Всемирного банка, с 2005-го по 2012-й годы пираты собрали свыше $400 млн выкупа. Тогда ущерб мировой экономике оценивали в $18 млрд ежегодно. Но для стран, которые сталкиваются с пиратством, эти потери некритичны, считает профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский:
«В сравнении с войной в Персидском заливе, всеми бедами, убытками, которые принес еще не законченный конфликт в Ормузе, проблема пиратства вроде не очень значительна. Но, с другой стороны, она доставляет немалое беспокойство. Я должен сказать, что уже давным-давно пираты действуют по берегам Африки, особенно по восточному, там, где Сомали. Несмотря на то, что государства все видят, знают и отдают себе в этом отчет, они не смогли решить эту проблему в целом. Как правило, ею занимаются в индивидуальном порядке, скажем, какой-нибудь ценный груз может сопровождаться военным кораблем.
Международного механизма решения вопроса пока нет.
Но, может быть, сейчас с учетом того, что это происходит в таком вот горячем районе, какие-то скоординированные усилия стран возникнут. Пока универсального подхода нет, к сожалению».
Пираты захватывают суда, собирают экипаж в одной каюте, связывают его и грабят, рассказывали в эфире CNN пострадавшие моряки. По их словам, некоторые преступники издеваются над жертвами. Британские экономисты связывают рост морской преступности в Ормузе со снижением военного присутствия Запада и ростом бедности в Африке. Ситуация ухудшилась после начала войны с Ираном, отметил кандидат экономических наук, автор проекта «Простые числа» Олег Комолов:
«Пиратство — это заметная проблема для конкретного региона. Отдельные компании и даже страны могут получать экономический ущерб, но в масштабах мировой торговли, разумеется, это величины совсем не значительные. Даже если проиндексировать ту самую оценку десятилетней давности Всемирного банка, то в этом случае речь пойдет о доле процента от мировой торговли. Вряд ли можно считать это главной проблемой капитализма.
Однако сама активизация пиратов (хотя до своих максимальных значений активности они еще далеки) в целом говорит о том, что международные силы, в том числе силы патрулирования, отвлеклись на регион Ормузского пролива и не могут в полной мере обеспечивать безопасность у восточных берегов Африки, в Красном море и других местах, где орудуют сомалийские пираты.
Существует международное объединение морских стран, которое, в частности, имеет Комиссию по патрулированию международных вод для борьбы с пиратством. Она довольно успешно работала последние десятилетия, но вот, очевидно, сил не хватает. При этом надо понимать, что для борьбы с этой проблемой недостаточно уничтожать самих пиратов. Здесь, как и с преступностью в целом, нужно искоренять ее социально-классовые источники. Пираты связаны, собственно, с Сомали в первую очередь потому, что эта страна — одна из самых бедных на африканском континенте.
Крупные международные посредники диктуют цены экспортерам в этой стране, мелким фермерам, которые вынуждены принимать невыгодную цену. В конечном счете это тоже способствует усилению бедности и дополнительно воспроизводит нищету, которая является социальным источником не только пиратства, но и других социальных болезней современного мира».
По данным CNN, этим летом под контролем сомалийских пиратов одновременно находились 90 человек и шесть судов. Они отслеживали танкеры через GPS и спутниковый сервис Starlink. Для сравнения — за последние 14 лет у берегов Сомали пираты захватили только три торговых судна.