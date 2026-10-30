Сомалийские пираты почувствовали свободу

«В сравнении с войной в Персидском заливе, всеми бедами, убытками, которые принес еще не законченный конфликт в Ормузе, проблема пиратства вроде не очень значительна. Но, с другой стороны, она доставляет немалое беспокойство. Я должен сказать, что уже давным-давно пираты действуют по берегам Африки, особенно по восточному, там, где Сомали. Несмотря на то, что государства все видят, знают и отдают себе в этом отчет, они не смогли решить эту проблему в целом. Как правило, ею занимаются в индивидуальном порядке, скажем, какой-нибудь ценный груз может сопровождаться военным кораблем.