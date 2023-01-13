Английскому футболу нужны испанские правила

Один из наиболее известных футбольных функционеров Европы, президент La Liga, объединяющей клубы высшего и первого испанского дивизионов, Хавьер Тебас заявил, что наиболее популярная в мире модель развития клубного футбола — английская — ущербна. По его словам, Английская премьер-лига (АПЛ), являющаяся богатейшим футбольным чемпионатом мира, попросту финансово нестабильна. Он также отметил, что финансовый дисбаланс в европейском футболе, из-за которого клубы за пределами АПЛ вынуждены искать новые источники доходов, стал одной из причин, породивших противоречивый проект Суперлиги, и призвал ввести в АПЛ те же нормы регулирования, что и в La Liga.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент La Liga Хавьер Тебас: «По сути, клубы АПЛ финансируются их владельцами, располагающими неограниченными финансовыми возможностями, и это ведет к перекосам на рынке»

Фото: Burak Akbulut / Anadolu Agency / ABACAPRESS.COM / EAST NEWS Президент La Liga Хавьер Тебас: «По сути, клубы АПЛ финансируются их владельцами, располагающими неограниченными финансовыми возможностями, и это ведет к перекосам на рынке»

Фото: Burak Akbulut / Anadolu Agency / ABACAPRESS.COM / EAST NEWS

Один из наиболее известных футбольных функционеров Европы — президент La Liga Хавьер Тебас сделал ряд громких заявлений, свидетельствующих о том, что в европейском клубном футболе не все в порядке. Выступая в Брюсселе на конференции, посвященной защите европейской футбольной экосистемы, глава La Liga обрушился с критикой в адрес Английской премьер-лиги. Отметим, что, по общему мнению, именно она является образцом для подражания. В списке самых успешных спортивных лиг мира она с ежегодным доходом в €6,1 млрд уступает только трем топовым американским чемпионатам — Национальной футбольной лиге (NFL, доход — €17 млрд), Главной лиге бейсбола (MLB, €9,8 млрд) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА, €9,54 млрд).

Даже Национальная хоккейная лига (НХЛ), несмотря на то что проводит почти 1,4 тыс. матчей за сезон против 380 игр в АПЛ, от английского чемпионата отстает почти на €1,2 млрд.

Тем не менее Хавьер Тебас уверен, что именно АПЛ несет угрозу стабильности европейского футбола — просто потому, что нестабильна она сама. Господин Тебас напомнил, что прошлым летом клубы АПЛ потратили на покупку новых футболистов €2,2 млрд. Это рекорд не только для летних дозаявочных кампаний, но и для любого сезона целиком, составивший почти половину от расходов, понесенных на усиление всеми лигами «большой пятерки» (помимо АПЛ в нее включают чемпионаты Испании, Германии, Италии и Франции).

Глава La Liga признался, что этот дисбаланс волновал его много лет, но сейчас вызывает особое беспокойство. По его мнению, клубы АПЛ живут не по средствам.

«По сути, клубы АПЛ финансируются их владельцами, располагающими неограниченными финансовыми возможностями, и это ведет к перекосам на рынке. Хорошо, они много зарабатывают, но ведь фактически они теряют деньги,— сказал Хавьер Тебас.— Вы вливаете в АПЛ по €0,5 млрд ежегодно. Что это значит? Это значит, что вы нестабильны».

Отметим, что клубы АПЛ, даже несмотря на то что ее худшие клубы получают фантастические суммы за выступления (худшая команда АПЛ — «Норвич» — в сезоне-2021/22 заработала свыше €110 млн, что на €20 млн больше, чем досталось, например, «Баварии» за очередной триумф в бундеслиге), в массе своей убыточны. По итогам сезона-2020/21 (последний сезон, по которому имеется полная отчетность), только три команды — «Вулвергемптон», «Лидс» и «Манчестер Сити» — показали прибыль. Для нормализации ситуации в АПЛ, а она влияет на весь футбол, поскольку необоснованная щедрость английских клубов ведет к росту цен во всей футбольной индустрии, Хавьер Тебас предлагает внедрить по всей Европе схему, принятую в La Liga. Суть ее сводится к тому, что клубы, показывающие убытки, не могут регистрировать новых футболистов. К слову, именно это правило вынудило «Барселону» расстаться с Лионелем Месси в 2021 году.

Господин Тебас коснулся также и вопроса о Суперлиге. Скандальный проект стартовал весной 2020 года. Тогда 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал», «Барселона», итальянские «Интер» и «Милан», «Ювентус» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира. Правда, продержался он чуть больше суток и фактически развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением. Следом сдались «Атлетико», «Интер» и «Милан». От проекта Суперлиги не отказались «Реал», «Ювентус» и «Барселона».

По словам Хавьера Тебаса, последние три клуба в ближайшее время выступят с новым проектом Суперлиги. Он допустил, что именно финансовый перекос в сторону АПЛ вынуждает другие топ-клубы искать новые схемы заработка.

Но при этом подтвердил неприятие Суперлиги как таковой, отметив, что воспринимает ее инициаторов как людей, пришедших «грабить его дом».

Александр Петров