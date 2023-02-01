Суперлига сравняла счет

Суперлига — провалившийся на самом старте проект создания конкурента футбольной Лиге чемпионов — получила солидный повод для оптимизма. Суд Мадрида постановил, что оба оппонента Суперлиги, в которую на данный момент входят только «Реал», «Барселона» и «Ювентус»,— Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международная федерация футбола (FIFA) не вправе применять к командам-раскольникам какие-либо санкции. Суд пришел к выводу, что все действия UEFA и FIFA носят признаки злоупотребления доминирующим положением и фактически ограничивают доступ к рынку других игроков. Само по себе решение мадридского суда не ставит точку в диспуте Суперлиги и руководящих футбольных структур. Спор вынесен на рассмотрение Европейского суда, вердикт которого ожидается в течение 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florian Schroetter / AP Фото: Florian Schroetter / AP

Компания A22, созданная как головная структура так и не реализованного проекта Суперлиги, добилась заметного успеха в своем противостоянии с UEFA и FIFA. Суд Мадрида, куда A22 обратилась за защитой своих интересов, постановил, что ни UEFA, ни FIFA не могут подвергать санкциям сторонников Суперлиги. Скандальный проект Суперлиги стартовал весной 2021 года. Тогда 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона», итальянские «Интер» «Ювентус» и «Милан» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира. Правда, продержался он чуть больше суток и фактически развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением. Следом сдались «Атлетико», «Интер» и «Милан». Все клубы, бросившие проект, были вынуждены идти на невыгодную сделку с UEFA. Она предусматривала разовую выплату ими €15 млн в качестве «жеста доброй воли». Помимо этого, клубы согласились с удержанием с них 5% призовых, заработанных за сезон-2022/23. Также UEFA предупредил их об угрозе штрафа. Если клубы не выполнят любое из взятых обязательств, он составит €50 млн, если снова попробуют инициировать «раскольнический» проект — €100 млн. От проекта Суперлиги не отказались «Реал», «Ювентус» и «Барселона», и именно они и судятся с UEFA и FIFA.

Мадридский суд практически полностью согласился с аргументацией Суперлиги, юристы которой обвиняли UEFA/FIFA в монополизме. Отметим, что регламенты руководящих футбольных структур не содержат прямых запретов на создание клубами, выступающими в санкционированных ими соревнованиях, альтернативных турниров. Но, как решил суд, аргументация юристов UEFA/FIFA о том, что формально любой может создать значимый футбольный турнир, «наивна».

В решении суда отмечается, что, учитывая доминирующее положение ответчика на рынке футбольных турниров, у него появляется возможность «запугивания».

Например, путем обнародования заявлений о возможных санкциях в отношении участников неугодных проектов. Равно как угрозами отлучить компании, поддерживающие альтернативные проекты, от сотрудничества. Все это, как отметил суд, и привело к судебному разбирательству. И действительно, в иске, поданном A22, содержалось утверждение о том, что UEFA, пользуясь своим доминирующим положением, запугивает потенциальных коммерческих партнеров альтернативных проектов. Суд также отметил, что ссылка UEFA/FIFA на то, что их действия могут быть оправданы защитой сложившейся в Европе модели спортивного рынка, «надуманны».

В иной ситуации решение суда Мадрида можно было бы считать крупной победой Суперлиги. На деле же это успех в лучшем случае промежуточный. На данный момент рассмотрение спора UEFA/FIFA находится в производстве Европейского суда. Именно его вердикт — а он ожидается до конца весны этого года — должен поставить точку в противостоянии. До сих пор из Европейского суда для Суперлиги хороших новостей не было. В середине декабря 2022 года старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал свое видение дела (мнение старшего юридического советника является рекомендательным, но, согласно практике, часто совпадает с итоговым решением суда).

Фактически он встал на сторону UEFA и FIFA. В его заявлении говорилось, что «Суперлига может проводить независимые футбольные соревнования вне экосистемы UEFA и FIFA». Однако специалист полагает, что клубы-участники Суперлиги не могут при этом «продолжать участвовать в турнирах, организованных FIFA и UEFA, без предварительного разрешения этих организаций». Господин Рантос признал, что такая позиция идет вразрез с требованиями антимонопольного законодательства ЕС, но полагает, что с «учетом законных целей, связанных с природой спорта, такие ограничения допустимы».

При этом, как видно, мадридский суд именно тезис о том, что отступления от антимонопольного законодательства могут быть оправданы сложившимися обстоятельствами, отверг. Судьям Европейского суда, скорее всего, будет непросто проигнорировать вердикт испанских коллег.

Александр Петров