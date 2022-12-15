Футбол на монополе

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) добился важного промежуточного успеха в противостоянии с Суперлигой — проектом, предполагающим создание альтернативного Лиге чемпионов турнира. В четверг старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал заключение по спору Суперлиги и руководящих футбольных структур мира. Оно гласит, что UEFA и Международная федерация футбола (FIFA) вправе подвергать санкциям клубы, которые выступают в сторонних соревнованиях без соответствующего разрешения. В этом, считает господин Рантос, нет противоречия антимонопольным правилам ЕС, в нарушении которых Суперлига и обвиняет UEFA и FIFA. Мнение Атанасиоса Рантоса не является юридически обязывающим для суда, вердикт которого ожидается только в следующем году. Но, как показывает практика, суд в большинстве случаев учитывает позицию юридического советника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если Европейский суд встанет на сторону UEFA, президенту «Реала» Флорентино Пересу будет куда труднее продвигать проект Суперлиги

Фото: Handout / Laureus / Getty Images Если Европейский суд встанет на сторону UEFA, президенту «Реала» Флорентино Пересу будет куда труднее продвигать проект Суперлиги

Фото: Handout / Laureus / Getty Images

В находящемся на рассмотрении Европейского суда споре, сторонами которого выступают UEFA и FIFA с одной стороны и Суперлига, а точнее, то, что от нее осталось,— с другой, случился интересный поворот. В четверг старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал свое видение дела, исход которого в пользу клубов, как полагают многие, может оказать на футбольную индустрию не меньшее влияние, чем знаменитое дело Жан-Марка Босмана. Суперлига требует признать противоречащими антимонопольному законодательству ЕС действия UEFA и FIFA (вынесение вердикта ожидается не ранее весны 2023 года), направленные на недопущение появления неподконтрольного им турнира. Но Атанасиос Рантос фактически встал на сторону UEFA и FIFA.

В его заявлении говорится, что «Суперлига может проводить независимые футбольные соревнования вне экосистемы UEFA и FIFA». Однако специалист полагает, что клубы—участники Суперлиги не могут при этом «продолжать участвовать в турнирах, организованных FIFA и UEFA, без предварительного разрешения этих организаций».

Господин Рантос признает, что такая позиция идет вразрез с требованиями антимонопольного законодательства ЕС, но полагает, что с «учетом законных целей, связанных с природой спорта, такие ограничения допустимы». Отметим, что сам по себе запрет потенциальным участникам Суперлиги играть в соревнованиях под эгидой UEFA для них не так уж страшен — выхода из-под контроля UEFA они и добиваются. Но проблема в том, что возможная дисквалификация клубов-раскольников может затронуть и персонально их игроков. Им можно просто запретить выступать за национальные сборные. Для многих топовых футболистов такая угроза станет достаточным мотивом, чтобы остаться в зоне действия правил UEFA и не переходить в альтернативные турниры.

Скандальный проект Суперлиги стартовал весной 2020 года. Тогда 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал», «Барселона», итальянские «Интер» и «Милан», «Ювентус» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира. Правда, продержался он чуть больше суток и фактически развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением. Следом сдались «Атлетико», «Интер» и «Милан». Все клубы, бросившие проект, были вынуждены идти на невыгодную сделку с UEFA. Она предусматривала разовую выплату ими €15 млн в качестве «жеста доброй воли». Помимо этого клубы согласились с удержанием с них 5% призовых, заработанных за сезон-2022/23. Также UEFA предупредил их об угрозе штрафа в случае рецидива. Если клубы не выполнят любое из взятых обязательств, он составит €50 млн, если снова попробуют инициировать «раскольнический» проект — €100 млн. От проекта Суперлиги не отказались «Реал», «Ювентус» и «Барселона», и именно они и судятся с UEFA/FIFA. А ведущим вдохновителем проекта является президент «Реала» Флорентино Перес. Теперь, однако, их судебные перспективы представляются шаткими. Мнение Атанасиоса Рантоса, конечно, не является юридически обязывающим для суда, но, как показывает практика, в большинстве случаев его решения не противоречат рекомендациям старшего юридического советника.

В UEFA благосклонно встретили решение представителя Европейского суда. «Выраженное мнение усиливает руководящую роль федераций в деле защиты интересов спорта, поддержки его фундаментальных принципов и обеспечения доступа к соревнованиям для всех»,— отметили в UEFA.

Добавим, что в четверг господин Рантос обнародовал свою позицию еще по одному спору, весьма схожему с тем, который пытаются разрешить UEFA/FIFA и Суперлига. Участниками диспута являются Международный союз конькобежцев (ISU) и ряд конькобежцев, протестовавших против запрета ISU на выступление в коммерческих турнирах, не санкционированных федерацией. Еще в 2016 году Еврокомиссия запретила ISU препятствовать спортсменам выступать на сторонних чемпионатах. Такие действия Еврокомиссия приравняла к нарушению свободы конкуренции. ISU обратился в Европейский суд, но в 2020 году проиграл его. Теперь же Атанасиос Рантос заявляет, что дело должно быть пересмотрено. Его мнение по конькобежному делу перекликается с его же позицией по футбольному случаю. «Спортивные федерации могут при определенных обстоятельствах ограничивать доступ на рынок третьих сторон, что не будет нарушением законов о конкуренции при условии, что такие запретительные меры обусловлены законными интересами федераций»,— отметил господин Рантос.

Александр Петров