Футбол на монополе

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) добился важного промежуточного успеха в противостоянии с Суперлигой — проектом, предполагающим создание альтернативного Лиге чемпионов турнира. В четверг старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал заключение по спору Суперлиги и руководящих футбольных структур мира. Оно гласит, что UEFA и Международная федерация футбола (FIFA) вправе подвергать санкциям клубы, которые выступают в сторонних соревнованиях без соответствующего разрешения. В этом, считает господин Рантос, нет противоречия антимонопольным правилам ЕС, в нарушении которых Суперлига и обвиняет UEFA и FIFA. Мнение Атанасиоса Рантоса не является юридически обязывающим для суда, вердикт которого ожидается только в следующем году. Но, как показывает практика, суд в большинстве случаев учитывает позицию юридического советника.
Если Европейский суд встанет на сторону UEFA, президенту «Реала» Флорентино Пересу будет куда труднее продвигать проект Суперлиги
Фото: Handout / Laureus / Getty Images
В находящемся на рассмотрении Европейского суда споре, сторонами которого выступают UEFA и FIFA с одной стороны и Суперлига, а точнее, то, что от нее осталось,— с другой, случился интересный поворот. В четверг старший юридический советник Европейского суда Атанасиос Рантос обнародовал свое видение дела, исход которого в пользу клубов, как полагают многие, может оказать на футбольную индустрию не меньшее влияние, чем знаменитое дело Жан-Марка Босмана. Суперлига требует признать противоречащими антимонопольному законодательству ЕС действия UEFA и FIFA (вынесение вердикта ожидается не ранее весны 2023 года), направленные на недопущение появления неподконтрольного им турнира. Но Атанасиос Рантос фактически встал на сторону UEFA и FIFA.
В его заявлении говорится, что «Суперлига может проводить независимые футбольные соревнования вне экосистемы UEFA и FIFA». Однако специалист полагает, что клубы—участники Суперлиги не могут при этом «продолжать участвовать в турнирах, организованных FIFA и UEFA, без предварительного разрешения этих организаций».
Господин Рантос признает, что такая позиция идет вразрез с требованиями антимонопольного законодательства ЕС, но полагает, что с «учетом законных целей, связанных с природой спорта, такие ограничения допустимы». Отметим, что сам по себе запрет потенциальным участникам Суперлиги играть в соревнованиях под эгидой UEFA для них не так уж страшен — выхода из-под контроля UEFA они и добиваются. Но проблема в том, что возможная дисквалификация клубов-раскольников может затронуть и персонально их игроков. Им можно просто запретить выступать за национальные сборные. Для многих топовых футболистов такая угроза станет достаточным мотивом, чтобы остаться в зоне действия правил UEFA и не переходить в альтернативные турниры.
Скандальный проект Суперлиги стартовал весной 2020 года. Тогда 12 европейских топ-клубов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Атлетико», «Реал», «Барселона», итальянские «Интер» и «Милан», «Ювентус» — объявили о создании неподконтрольного UEFA турнира. Правда, продержался он чуть больше суток и фактически развалился после выхода из него всех английских команд, не справившихся с давлением. Следом сдались «Атлетико», «Интер» и «Милан». Все клубы, бросившие проект, были вынуждены идти на невыгодную сделку с UEFA. Она предусматривала разовую выплату ими €15 млн в качестве «жеста доброй воли». Помимо этого клубы согласились с удержанием с них 5% призовых, заработанных за сезон-2022/23. Также UEFA предупредил их об угрозе штрафа в случае рецидива. Если клубы не выполнят любое из взятых обязательств, он составит €50 млн, если снова попробуют инициировать «раскольнический» проект — €100 млн. От проекта Суперлиги не отказались «Реал», «Ювентус» и «Барселона», и именно они и судятся с UEFA/FIFA. А ведущим вдохновителем проекта является президент «Реала» Флорентино Перес. Теперь, однако, их судебные перспективы представляются шаткими. Мнение Атанасиоса Рантоса, конечно, не является юридически обязывающим для суда, но, как показывает практика, в большинстве случаев его решения не противоречат рекомендациям старшего юридического советника.
В UEFA благосклонно встретили решение представителя Европейского суда. «Выраженное мнение усиливает руководящую роль федераций в деле защиты интересов спорта, поддержки его фундаментальных принципов и обеспечения доступа к соревнованиям для всех»,— отметили в UEFA.
Добавим, что в четверг господин Рантос обнародовал свою позицию еще по одному спору, весьма схожему с тем, который пытаются разрешить UEFA/FIFA и Суперлига. Участниками диспута являются Международный союз конькобежцев (ISU) и ряд конькобежцев, протестовавших против запрета ISU на выступление в коммерческих турнирах, не санкционированных федерацией. Еще в 2016 году Еврокомиссия запретила ISU препятствовать спортсменам выступать на сторонних чемпионатах. Такие действия Еврокомиссия приравняла к нарушению свободы конкуренции. ISU обратился в Европейский суд, но в 2020 году проиграл его. Теперь же Атанасиос Рантос заявляет, что дело должно быть пересмотрено. Его мнение по конькобежному делу перекликается с его же позицией по футбольному случаю. «Спортивные федерации могут при определенных обстоятельствах ограничивать доступ на рынок третьих сторон, что не будет нарушением законов о конкуренции при условии, что такие запретительные меры обусловлены законными интересами федераций»,— отметил господин Рантос.