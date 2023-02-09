Курс на казну

Власти пытаются получить дополнительные доходы с помощью валютной переоценки с экспортеров. Речь идет о компаниях, которые выиграли от курсовой разницы в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Газета напоминает, что в марте 2022-го, когда доллар укрепился выше 100 руб., власти пошли навстречу бизнесу и разрешили временно не учитывать бумажные доходы с оглядкой на курсовую разницу. Иначе пришлось бы ощутимо переплатить налог на прибыль. Но затем рубль укрепился, и компании, наоборот, стали оптимизировать налоговую нагрузку. В итоге бюджетные доходы начали сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Власти считают, что экспортеры должны пересмотреть базу по налогу на прибыль по выгодному для казны курсу. Но как именно? И на каком уровне? На эти вопросы ответил независимый эксперт Борис Луцет:

«Я бы относился к этому вопросу осторожно, пока мы не увидим конкретику, лучше всего в виде законотворческой инициативы, законопроекта или хотя бы каких-то нормативных актов или разъяснений. Если же речь идет о развитии идеи так называемого добровольного платежа, здесь, конечно, очень сложно что-то прогнозировать наперед, потому что решения будут приниматься, как это часто бывает, в кабинетном режиме.

Ухудшающие нормы могут вступить в силу только со следующего налогового периода. По налогу на прибыль — это 1 января 2024 года. Поэтому, если решать эту проблему законным способом через Налоговый кодекс, то формально дополнительный налог вменить через закон ранее, чем с 1 января 2024 года, нельзя.

Поэтому либо придется вновь немного обойти данное требование закона, либо принимать решение все-таки вне формального налога на прибыль, урегулированного сейчас налоговым кодексом, и апеллировать к правам, а не к обязанностям налогоплательщиков.

Еще одна особенность нашего налогового нормотворчества —непубличность. Исходя из этого, предположить, что именно будет принято, достаточно сложно. В последнее время действуют таким образом: определяют сначала сумму, которая подлежит изъятию в бюджет, а уже исходя из нее, рассчитывают необходимые параметры или дополнительных налогов, или других платежей. Данную сумму мы пока не знаем, это во-первых. И, во-вторых, мы не понимаем даже круг субъектов, в отношении которых такое решение может быть принято. Вот эти две точки неопределенности сейчас, к сожалению, не позволяют сказать, о чем идет речь».

Власти тем временем по-разному оценивают оптимальный курс доллара. Замминистра экономического развития Илья Торосов в конце января говорил про 70 руб. за единицу американской валюты. Глава профильного думского комитета Анатолий Аксаков чуть позже назвали оптимальным для экспортеров и импортеров доллар за 77-78 руб. Но в итоге власти и бизнес, вероятно, договорятся о больших значениях для валютной переоценки, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Какой уровень курса может быть? Не менее 80 руб. за доллар, потому что это выгодно для бюджета. От 80 руб. до 90 руб., я бы даже так ориентировался, и тогда необходимая сумма будет собрана. Другое дело, что она, конечно, не решит никаких проблем. Но будет создан очень опасный прецедент на будущее, что значительно повысит неопределенность экономической, финансовой и налоговой ситуации для нашего бизнеса.

Особенно в условиях, когда эта неопределенность и так чрезвычайно высока. То есть бизнес не будет застрахован от того, что завтра их снова не попросят добавить еще несколько сотен миллиардов, и для этого опять предложат какой-нибудь такой аналогичный механизм, например, переоценку».

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил компаниям, которые показали хорошие финансовые результаты в 2022 году, сделать разовый и добровольный платеж в бюджет. По данным СМИ, от подобного взноса федеральная казна может получить примерно 250 млрд руб., в том числе за счет валютной переоценки.

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Владимир Расулов