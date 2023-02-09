Бизнесу предложили доплатить за удачу

Власти ищут новые способы пополнить бюджет. Сейчас под прицелом крупные компании. Бизнес-объединения, Минфин и первый вице-премьер Андрей Белоусов поспорили о том, как восполнять дефицит федеральной казны. Стороны обсуждают возможность разовых взносов и новых налогов для компаний, которые показали положительный финансовый результат в 2022 году. Решения пока нет, но рынки восприняли сигналы тревожно. Чем может закончиться обсуждение? Об этом — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов известен идеей изъять сверхдоходы у крупного бизнеса, но в 2018 году его предложение поддержки не нашло. Теперь чиновник обсуждает, кажется, более мягкий механизм.

Он называется windfall taх — налог на доходы, которые принесло ветром. Его еще называют «налогом на удачу». Господин Белоусов предлагает компаниям, которые показали хорошие финансовые результаты в 2022 году, сделать разовый и добровольный платеж в бюджет. Кто конкретно попадает в эту категорию, неясно, потому что отчетности у многих компаний засекречены.

Но на всякий случай инвесторы стали выходить из всех «голубых фишек» — от «Роснефти» до «Яндекса», рассказал ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Рынок любит логику. Предложение правительства о том, чтобы компании добровольно пожертвовали средства из своей сверхприбыли, которая сформировалась в 2022 году, уменьшает потенциал каких-либо будущих дивидендных выплат.

Сегодня многие компании не стремятся платить дивиденды за 2022 год. Если же правительство забирает определенную сумму в добровольно-принудительном порядке, то тут возникает вопрос: а какая база тогда остается для выплат акционерам?

И, соответственно, если она сокращается, то падает и капитализация компании, и привлекательность этих акций».

В первом полугодии 2022-го мировые цены на сырье были рекордными, и в Росстате тогда говорили, что общая прибыль российских игроков оказалась на треть выше, чем в 2021-м. Но по итогу девяти месяцев она уже уступала прежним показателям примерно на 3%. На этом можно было бы остановиться, но масло в огонь подлил Российский союз промышленников и предпринимателей. Там заявили, что идея Андрея Белоусова сложно реализуема, поэтому лучше поднять налог на прибыль для всех. Хотя бы на половину процентного пункта с нынешних 20%. Президенту корпорации «Технониколь», миллиардеру Сергею Колесникову эта инициатива показалась еще хуже:

«Оба предложения, естественно, воспринимаются в бизнес-среде негативно. Но из двух вариантов самый худший — это поднять налоги для всех. Российская экономика все-таки развита неравномерно, меньше всего — промышленность и обработка. Производственный процесс там очень длинный, поэтому их нужно поддерживать.

Я понимаю нефтяников и сырьевиков, им не хочется платить лишние деньги, но этот сектор у нас наиболее развит, поэтому из двух плохих решений я поддержу в этом смысле Минфин. Но лучше, конечно, вообще этого не делать».

Минфин сразу выступил против повышения налогов, сославшись на то, что не все отрасли чувствовали себя в прошлом году комфортно. Но тогда вопрос дефицита бюджета остается нерешенным: только по официальным оценкам казна не досчитается 3 трлн руб. При нынешнем уровне расходов показатель может вырасти до 5-6 трлн руб. И разовые платежи тут не помогут, рассуждает экономист Сергей Алексашенко:

«Постепенно до правительства доходит понимание того, что бюджет находится в плохом состоянии, и нужно срочно что-то делать. Никаких конструктивных идей нет, а российское законодательство запрещает повышать налоги в течение года. 200 млрд руб. или даже 500 млрд руб. несильно изменят ситуацию в бюджете. По моим оценкам, при нынешнем уровне нефтяных цен и курсе рубля казна недополучит где-то 2,5-3 трлн руб. Поэтому, конечно, 200 млрд — это хорошо, но совершенно не решает проблему».

Теоретически для покрытия дефицита можно использовать Фонд национального благосостояния России, там даже предусмотрели возможные изъятия в размере 3 трлн руб. Но, опять же, если разрыв между доходами и расходами будет больше, этого не хватит. Тем более если ликвидная часть ФНБ составляет 6 трлн руб., то есть такими темпами за два года он опустеет. Но выходов, кажется, немного. В 2023 году для покрытия дефицита Минфин впервые в истории продал золото.

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