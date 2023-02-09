Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 16 тысяч

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Османие сообщил, что количество погибших в результате землетрясений сейчас составляет 16 170, ранены 64 194 человека, разрушено 6444 здания, передает TRT Haber. Таким образом, вместе с жертвами землетрясения в Сирии (около 2,9 тыс. человек) число погибших достигло 19 тыс.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В ликвидации последствий землетрясений в Турции участвуют спасатели из 11 стран, в том числе 100 сотрудников МЧС России. Рейтинговое агентство Fitch оценивает потенциальный экономический ущерб Турции от землетрясений в $4 млрд.

Подробнее о социально-политических последствиях землетрясений в Турции и Сирии — в материале «Геосотрясение».

Эрдни Кагалтынов