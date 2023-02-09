Россия вошла в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в Турции

Оперативная группировка России вошла в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщил ТАСС представитель группировки. В штабе представлены 11 стран.

«В международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш вошли 11 стран, в том числе Россия»,— сказал собеседник агентства. Какие еще страны вошли в штаб, он не уточнил.

В Турции находятся около 100 российских спасателей. Они прибыли туда на следующий день после землетрясения, 7 февраля. Спасатели МЧС России разобрали почти 900 кв. м. завалов и извлекли из-под обломков тела 18 человек. В Сирии работают 50 спасателей из России.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало крупнейшим в Турции с 1939 года, когда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. В тот же день в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,7.

В Турции, по последним данным, погибли 14 014 человек, в Сирии — 3162 человека. До 12 февраля включительно в Турции объявлен общенациональный траур.

Анастасия Ларина