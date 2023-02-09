Ущерб от землетрясения в Турции может превысить $4 млрд

Экономический ущерб землетрясения в Турции, вероятно, превысит $2 млрд и может достичь $4 млрд или более, следует из комментария рейтингового агентства Fitch Raitings.
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Землетрясение в Турции и Сирии
В агентстве отметили, что страховые убытки Турции будут в разы ниже и составят около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов. По данным агентства, «Турецкий пул страхования на случай катастроф» (TCIP), созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах, но не распространяется, в частности, на человеческие потери.
В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Это крупнейшее землетрясение в Турции с 1939 года — тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,7. По последним данным, число погибших в результате катастрофы составило 14 014, ранены 63 794. В ликвидации последствий землетрясения в Турции участвуют спасатели из 11 стран, в том числе 100 сотрудников МЧС России.
Подробнее о социально-политических последствиях землетрясения — в материале «Геосотрясение».